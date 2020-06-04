Азербайджанские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве

Военнослужащие Национальной армии Азербайджана во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

БАКУ, 3 июн – РИА Новости. Азербайджанские военнослужащие 24 июня примут участие в военном параде в Москве, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобороны республики.

"Парадный расчет в составе 75 военнослужащих азербайджанской армии представит нашу страну на военном параде, посвященном 75-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня в Москве", - сообщает пресс-служба.

В ведомстве уточнили, что "на параде состоится торжественный марш азербайджанских военнослужащих с оружием, произведенным в Азербайджане".

"Делегация во главе с министром обороны Азербайджанской республики генерал-полковником Закиром Гасановым примет участие в церемонии в качестве гостя", - уточняет военное ведомство.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия пригласила парадные расчеты 19 государств поучаствовать в параде Победы на Красной площади.