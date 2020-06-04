Трамп хочет заключить "ядерный пакт" с РФ. В Кремле ответили

МОСКВА, 3 июня/ Радио Sputnik. Президент США Дональд Трамп в эфире радио Fox заявил о желании заключить "ядерный пакт" с Россией.

"Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире", – сказал Трамп.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на высказывание Трампа. Он напомнил, что остается все меньше времени для заключения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

"Считаем, что министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учетом того, что по ДСНВ время уходит", – сказал представитель Кремля, его слова приводит РИА Новости.

Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что подписанты сокращают свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Соглашение обязывает Москву и Вашингтон к обмену данными о числе боеголовок и носителей дважды в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Пока что американская сторона не озвучивала официального желания продлевать договор.

Россия в конце прошлого года направила американским партнерам дипломатическую ноту о готовности продлить Договор о СНВ-3 без предварительных условий.

Ранее радио Sputnik сообщало, что США предъявили условие для продления ДСНВ.

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