Компания Baykar Makina увеличила количество проданных БЛА "Байрактар TB2" до 107 ед.

ЦАМТО, 3 июня. Турецкая компания Baykar Makina объявила о поставке Главному командованию жандармерии трех беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Байрактар TB2" (Bayraktar TB2).

Как заявил в Twitter руководитель Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир, после передачи заказчику данной партии общее количество БЛА, поставленных компанией силовым структурам Турции достигло 107 ед.

В феврале 2020 года Baykar Makina уже поставила Главному командованию жандармерии 6 вооруженных БЛА "Байрактар TB2".

Как сообщал ЦАМТО, размах крыла БЛА "Байрактар TB2" составляет 12 м, длина – 6,5 м. Аппарат максимальной взлетной массой 650 кг может нести на подкрыльевых узлах подвески два высокоточных боеприпаса MAM-L массой по 21,5 кг и два MAM-C массой по 7 кг, позволяющие поражать цели на дальностях от 2 до 8 км. Продолжительность полета БЛА – до 24 ч, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км.

По информации Baykar Makina, БЛА "Байрактар TB2" были приняты на вооружение вооруженных сил, жандармерии и полиции Турции, начиная с 2015 года, и применяются для ведения разведки и огневой поддержки.