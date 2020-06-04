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Интерфакс-АВН

Борисов заявляет о малоэффективности Росрезерва в период коронавируса

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Нужен новый механизм обновления Росрезерва

Ново-Огарево. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Юрий Борисов подверг критике состояние Росрезерва, отметив, что в период эпидемии коронавируса он продемонстрировал малую эффективность.

"В период кризисной ситуации Росрезерв показал свою малую эффективность. И номенклатуры нужной там не оказалось, а механизм обновления, запуска в оборот продукции, которая хранится в Росрезерве, тоже хромает", - сказал Борисов на совещании у президента, посвященном ситуации в легкой промышленности.

Он сообщил, что в связи с этим создана комиссия, задача которой уточнить, в частности, номенклатуру Росрезерва: востребованная ли продукция там хранится. "А самое главное - нам нужно разработать действенный механизм обновления этой продукции, чтобы это было рачительно и по государственному, чтобы она там не пролежала десятки лет, а потом утилизировалась, а своевременно шла в оборот", - пояснил вице-премьер.

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