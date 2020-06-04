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Российская газета

Посадку Ка-27 на палубу новейшего корвета "Гремящий" сняли на видео

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Летчики Государственного летно-испытательного центра Минобороны России выполняют посадки корабельных вертолетов Ка-27 на палубу корвета "Гремящий" в море.

Новейший корвет проекта 20385, построенный в Петербурге для Тихоокеанского флота, сейчас проходит государственные испытания в морских полигонах Балтийского флота. Как сообщили в Минобороны, экипаж корабля совместно с летчиками-испытателями проверяет работу авиационного комплекса "Гремящего".

Для этого корабельные вертолеты морской авиации Балтийского флота совершают облеты корабля и посадки на него - в различных погодных условиях, в светлое и темное время суток. До конца этой недели вертолетчики выполнят еще более 30 посадок на палубу, в том числе на ходу, во время качки, на якоре и в дрейфе.

Ранее экипаж корабля испытывал вооружение в Белом и Баренцевом морях, выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" и артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям, а также отработал торпедные стрельбы по подводной и надводной целям с использованием новых образцов морского оружия.

Справка "РГ"

Корвет "Гремящий" - головной корабль проекта 20385. Это усовершенствованный вариант проекта 20380, который отличается от предшественников усиленными ударными возможностями, а также системой противовоздушной обороны. Проектом предусмотрена установка универсальной пусковой установки на 8 крылатых ракет "Калибр" и "Оникс" вместо ракетного комплекса "Уран". Боекомплект зенитного комплекса "Редут" увеличен с 12 до 16 ячеек.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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Страны
Россия
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Гремящий
Ка-27
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
20385
БФ
Калибр КР
ТОФ
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