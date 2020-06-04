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Российская газета

Ударный дрон "Охотник" застрахуют на 1,3 миллиарда рублей

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Источник изображения: rg.ru

ПАО "Сухой" разместило на портале госзакупок заявку на страхование опытного образца тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник"

Как следует из документов закупки, воздушное судно предполагается застраховать в 1,277 миллиарда рублей от гибели, повреждения или пропажи без вести на территории Российской Федерации. Тем же договоров предусмотрена страховая защита на 145 миллионов рублей наземного пункта управления: от огня, воды, стихийных бедствий, посторонних воздействий, а также умышленного повреждения, хулиганства и вандализма. Особо оговорено страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при использовании беспилотника с лимитом возмещения в 100 миллионов рублей. Срок действия договора - семь месяцев со дня заключения, стартовая цена страховки - 83,3 миллиона рублей.

Напомним, тяжелый ударный беспилотник С-70 впервые поднялся в небо 3 августа 2019 года. Аппарат проходит испытания совместно с одним из опытных образцов истребителя пятого поколения Су-57. В сентябре Минобороны РФ сообщило о первом полностью автоматическом полете "Охотника" в паре с истребителем. Предполагается, что С-70 будет работать в качестве ведомого Су-57, поражая цели по его команде.

"Боевая нагрузка шесть тонн. Радиозаметность - даже меньше чем у Су-57. Высота полета 18 км, дальность - около 6000", - рассказал Владимир Путин президенту Турции Реджепу Эрдогану на авиасалоне МАКС-2019.Длина дрона 19 метров, размах крыльев - 14, взлетная масса 20 тонн.

Серийные поставки "Охотника" в войска начнутся с 2025 года, сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера Юрия Борисова. Основной объем летных испытаний придется на 2023-2024 годы.


Антон Валагин

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