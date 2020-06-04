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Военное обозрение

Российский ударный БПЛА «Охотник» застрахуют на солидную сумму

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Источник изображения: topwar.ru

Российский тяжелый ударный БЛА «Охотник» (С-70) застрахуют. Этот опытный образец, существует пока что в единственном экземпляре.

Заявка на услугу страхования дрона появилась на сайте госуслуг. Сумма страховки составляет почти 1,3 миллиарда рублей.

Заказчиком, разместившим заявку, стала компания «Сухой», которая является структурным подразделением «Объединенной авиастроительной корпорации».

В проекте соглашения отмечено, что страховым случаем будет являться гибель, пропажа без вести или повреждение аппарата. Срок действия страховки составит семь месяцев с момента заключения договора. При наступлении страхового случая заказчик получает 1278 миллионов рублей. Почему именно такая сумма фигурирует в потенциальном договоре, не сообщается.

Документ оговаривает, что в течение срока действия контракта беспилотник будет использоваться исключительно на российской территории. Допускается, что он может выполнять демонстрационные, испытательные, ознакомительные и учебные полёты. Помимо этого, разрешено проводить отработку двигателя, рулежки БЛА и исследовать работу его наземных систем.

Заявки от страховщиков производитель беспилотника принимает до 15 июня. Начальная стоимость услуги составит 83 миллиона рублей.

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Охотник-У
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