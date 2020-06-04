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Интерфакс-АВН

Бывший руководитель "ПромСпецСтроя" приговорён к 8 годам колонии за хищение более 1 млрд рублей у Минобороны РФ

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Здание главной военной прокуратуры РФ в Москве
Здание главной военной прокуратуры РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС- Щербинский суд Москвы признал виновным и приговорил к лишению свободы бывшего исполнительного директора "ПромСпецСтрой Групп" по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на капремонт военных городков в Москве и Московской области, сообщили "Интерфаксу" в Главной военной прокуратуре (ГВП)

"Суд признал виновным в мошенничестве, а также даче взятки в особо крупном размере бывшего исполнительного директора акционерного общества "ПромСпецСтрой Групп", который с 2013 по 2015 год в составе организованной группы, трое участников которой уже ранее осуждены, похитил выделенные для капитального ремонта военных городков в Москве и объекта в соседней области денежные средства Минобороны России в размере около 1 млрд. рублей", - сказали в надзорном ведомстве.

По этому же делу за совершение мошенничества осужден соучастник бывшего руководителя, подготовивший фиктивные отчётные финансово-хозяйственные документы.

Суд приговорил бывшего исполнительного директора к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 6,7 млн руб., с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок 3 года, а его соучастника - к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок 2 года.

"Незаконное изъятие у военного ведомства бюджетных средств осуществлено злоумышленниками путем привлечения для выполнения государственных заказов коммерческих фирм, подконтрольных организованной группе, подделки документов и получения оплаты фактически невыполненных ими строительных работ", - уточнили в военной прокуратуре.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Спецстрой России
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