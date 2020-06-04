Итальянский колёсный танк идёт в серию

Италия решилась на покупку новых колёсных танков. Вчера, 2 июня, портал aresdifesa.it сообщил о том, что Минобороны Италии заказало у консорциума СIO (Consorzio Iveco-Oto Melara) крупную партию боевых машин Centauro II.

Новая сделка оформлена дополнением к контракту от 2018 года. Для итальянской армии будут закуплены 40 серийных боевых машин Centauro II в новой модификации. Договор также включает в себя логистическую и техническую поддержку в течение десяти лет на новые машины, а также на 10 предсерийных образцов. Кроме того, в контракте прописан опцион на ещё 56 Centauro II. Стоимость сделки оценивается в €1,16 млрд.

Боевая машина Centauro II Источник изображения: aresdifesa.it

Серийные Centauro II будут поставляться в войска в модификации 3.0, тогда как предсерийные образцы имели индекс 2.0. Отличия между версиями боевых машин будут очень существенными: изменения коснулись ассортимента боеприпасов, ситуационной осведомлённости, связи и многого другого.

Машины семейства Centauro классифицируются как истребители танков и специализируются на борьбе с вражеской бронетехникой. Восьмиколёсный Centauro II весит 30 т, вооружён 120-мм орудием, оснащён системой цифровой связи, двигателем мощностью 720 л.с. и электронной системой торможения. Двигатель предназначен для работы в диапазоне температур от −32 до 49 градусов по Цельсию и обеспечивает значительно большую удельную мощность по сравнению с предыдущей версий Centauro (24 против 19 лошадиных сил на тонну).

По словам заместителя начальника итальянского генштаба генерал-лейтенанта Данило Эррико, на вооружении армии Италии Centauro II заменит своего предшественника — истребитель танков Centauro, первые экземпляры которого военные получили ещё в 1991 году. В военном ведомстве отмечают, что Centauro II идеально подходит итальянской армии и может эффективно использоваться вместе с многоцелевыми бронемашинами Freccia. Всего вооружённые силы намерены приобрести порядка 150 единиц Centauro II.