Войти
WarSpot

Итальянский колёсный танк идёт в серию

372
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Италия решилась на покупку новых колёсных танков. Вчера, 2 июня, портал aresdifesa.it сообщил о том, что Минобороны Италии заказало у консорциума СIO (Consorzio Iveco-Oto Melara) крупную партию боевых машин Centauro II.

Новая сделка оформлена дополнением к контракту от 2018 года. Для итальянской армии будут закуплены 40 серийных боевых машин Centauro II в новой модификации. Договор также включает в себя логистическую и техническую поддержку в течение десяти лет на новые машины, а также на 10 предсерийных образцов. Кроме того, в контракте прописан опцион на ещё 56 Centauro II. Стоимость сделки оценивается в €1,16 млрд.

Боевая машина Centauro II

Источник изображения: aresdifesa.it

Серийные Centauro II будут поставляться в войска в модификации 3.0, тогда как предсерийные образцы имели индекс 2.0. Отличия между версиями боевых машин будут очень существенными: изменения коснулись ассортимента боеприпасов, ситуационной осведомлённости, связи и многого другого.

Машины семейства Centauro классифицируются как истребители танков и специализируются на борьбе с вражеской бронетехникой. Восьмиколёсный Centauro II весит 30 т, вооружён 120-мм орудием, оснащён системой цифровой связи, двигателем мощностью 720 л.с. и электронной системой торможения. Двигатель предназначен для работы в диапазоне температур от −32 до 49 градусов по Цельсию и обеспечивает значительно большую удельную мощность по сравнению с предыдущей версий Centauro (24 против 19 лошадиных сил на тонну).

По словам заместителя начальника итальянского генштаба генерал-лейтенанта Данило Эррико, на вооружении армии Италии Centauro II заменит своего предшественника — истребитель танков Centauro, первые экземпляры которого военные получили ещё в 1991 году. В военном ведомстве отмечают, что Centauro II идеально подходит итальянской армии и может эффективно использоваться вместе с многоцелевыми бронемашинами Freccia. Всего вооружённые силы намерены приобрести порядка 150 единиц Centauro II.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Компании
Iveco
Leonardo
Похожие новости
21.01.2019
Итальянцы в России
04.04.2016
Крохи со стола Игоря Сечина: КВЗ достоин лишь клепать корпуса для AgustaWestland?
18.03.2016
Первый прототип бронированной машины Centauro 2
14.06.2012
По итогам испытаний итальянских колесных танков в РФ могут создать СП
06.06.2011
Страсти по военному внедорожнику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 10:36
  • 1
Эксперт: Самолеты В-1В обнаружат и ослепят еще на подлете к Черному морю
  • 04.06 10:35
  • 12
SpaceX «сильно ударит» по «Роскосмосу»
  • 04.06 10:33
  • 1
Стали известны новые особенности американского бомбардировщика B-21
  • 04.06 10:05
  • 6
Архитектор храма ВС России рассказал о судьбе мозаики со Сталиным
  • 04.06 10:03
  • 1
Бе-200 – жертва коррупции
  • 04.06 09:53
  • 35
Минпромторг считает целесообразным обновить планы по импортозамещению
  • 04.06 09:48
  • 59
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 04.06 09:39
  • 4
Бундесвер тестирует новые пулемёты
  • 04.06 09:22
  • 183
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 04.06 04:51
  • 12
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 04.06 03:43
  • 50
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 03.06 21:31
  • 10
"Батут не шутка": Crew Dragon пристыковался к МКС
  • 03.06 21:13
  • 16
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 03.06 20:20
  • 2093
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.06 19:34
  • 2
Несколько сценариев. В Польше готовятся к "войне" с Россией