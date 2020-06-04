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Деловая газета "Взгляд"

Посольство опровергло сведения о передаче России части киргизской авиабазы Кант

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Авиабаза Кант в Киргизии
Авиабаза Кант в Киргизии.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сорокин Донат

Данные киргизских СМИ о передаче России части территории авиабазы в киргизском Канте являются ложью, заявили в российском посольстве в Киргизии.

"Это очевидная ложь, за которой скрывается попытка дезинформировать общественное мнение", – передает РИА "Новости" заявление посольства.

Указывается, что в действительности в протоколе о внесении изменений и дополнений в соглашение о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Киргизии от 20 сентября 2012 года четко говорится, что при проведении Россией за свой счет реконструкции покрытий летного поля на аэродроме Кант право собственности на "внесенные в него неотделимые улучшения" принадлежит России.

"После прекращения действия настоящего соглашения указанные улучшения передаются киргизской стороне. Считаем недопустимым подобное искажение фактов, имеющих одну цель – вбить клин в традиционные дружеские и равноправные отношения между нашими странами", – подчеркнули в посольстве.

Генштаб Киргизии ранее выступил с аналогичным опровержением.

"В соответствии с Земельным кодексом Киргизии и Соглашением между РФ и Киргизией передача земельных участков в собственность российской стороне невозможна", – уточнили в Генштабе.

До этого некоторые киргизские СМИ заявили, что власти республики якобы решили отдать часть территории авиабазы России в счет ремонта взлетной полосы.

В марте прошлого года Россия и Киргизия внесли изменения в соглашение 2012 года об условиях и статусе пребывания Объединенной российской военный базы на территории республики.

11 февраля сообщалось, что Россия планирует разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны.

Напомним, на территории Киргизии расположена Объединенная военная база России, в состав которой входят несколько военных объектов, в том числе авиабаза в городе Кант в Чуйской области. Российские военные в Киргизии приравнены к дипломатическим работникам, имеют статус неприкосновенности.


Сергей Гурьянов

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Страны
Киргизия
Россия
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