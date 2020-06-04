Rzeczpospolita (Польша): конец открытого неба

Экс-глава польского МИД размышляет о разрыве США договоров с Россией. Вооружившись русофобской риторикой, он обвиняет в нарушении всех договоров Россию и рекомендует польским властям убедить союзников расширять на восточном фланге НАТО систему радаров.

Спокойно, это не предвестие ожидающего нас после пандемии апокалипсиса, а объявление американской администрации о намерении выйти из Договора по открытому небу. Он позволял проводить наблюдательные полеты над важными военными объектами противоположной стороны с целью получения информации о ее намерениях в этой сфере.

Вместе с Договором об обычных вооруженных силах в Европе, накладывавшим количественные ограничения на пять основных категорий обычных вооружений и техники, а также Венским документом об инспекциях на военных учениях он выступал элементом созданной после холодной войны системы контроля над вооружениями и набора средств выстраивания доверия.

Дональд Трамп ранее уже разорвал ядерную сделку с Ираном, а также Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года, распространявшийся на знаменитые "Першинги" и РСД-10. Либеральный мир взвыл: безумный Трамп разрушает фундамент системы безопасности, появившейся после холодной войны. К сожалению, этот либеральный мир как обычно забыл, что мы наблюдаем американскую реакцию на нарушение Москвой очередных соглашений.

Именно Россия уже не первый год препятствовала полетам над такими важными регионами, как Калининградская область или грузинское приграничье. Россия не хочет показывать, чем на самом деле занимается там ее армия. Более того, американцы доказывают, что она использовала Договор по открытому небу для сбора данных о гражданских и промышленных объектах на территории США. Ранее Москва нарушила ДРСМ и приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. На этом фоне американская реакция выглядит закономерной.

США стараются склонить россиян придерживаться договоренностей, а одновременно хотят укрепить свою позицию в переговорах на тему стратегических ядерных вооружений и нового соглашения в рамках СНВ-3, действие которого истекает в следующем году. Многие аналитики также полагают, что американцам заинтересованы в привлечении к новым договорам по разоружению и выстраиванию доверия Китая. Другие эксперты, в свою очередь, доказывают, что Договор по открытому небу уже утратил значение, поскольку технологии спутниковой разведки позволяют получить лучший результат, чем использование самолетов с фототехникой.

Есть ли в этой игре с Россией место для Польши? Посол США в нашей стране намекала, что мы могли бы принять у себя находящиеся в Германии американские ракеты и ядерные бомбы в рамках натовской программы по совместному использованию ядерного оружия. Мечты о польской ядерной бомбе - это тема для отдельной статьи, однако, учитывая, что ни НАТО, ни Евросоюз в последние десятилетия на расширяются на восток, а Польша продолжает соседствовать с имперской агрессивной Россией, нам следовало бы задуматься об укреплении собственной безопасности, ведь та не дается раз и навсегда.

Прежде чем начинать уговаривать Альянс и США включить нас в программу по использованию ядерного оружия, нужно подумать о совершенствовании радарных систем на территории Польши и восточного фланга. Это необходимый шаг на фоне наращивания американского присутствия или появления в Редзиково базы ПРО. В нашем регионе пригодилась бы также Авиационная система предупреждения и контроля (AWACS), самолеты с которой могли бы летать не из западных регионов Германии, а стартовать с польской границы. Эти проблемы стоит обсудить в рамках идущей президентской кампании. Разговоров о безопасности Польши слишком много не бывает.

Витольд Ващиковский (Witold Waszczykowski)