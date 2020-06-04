Минобороны Италии одобрило закупку второй партии БМТВ "Центауро-2"

Не полностью законченный оснащением первый прототип новой колесной пушечной бронированной машины Centauro 2 разработки итальянского консорциума Consorzio Iveco-Oto Melara (CIO) в цеху головного предприятия Oto Melara в Специи, 2015 год.

ЦАМТО, 3 июня. Минобороны Италии 28 мая объявило, что санкционировало подписание с консорциумом CIO (Iveco-Oto Melara Consortium) контракта на поставку второй партии из 40 боевых машин с тяжелым вооружением (БМТВ) "Центауро-2" с колесной формулой 8х8.

Как ожидается, контракт будет подписан в ближайшие недели. Соглашение будет содержать опцион на дополнительную поставку 56 ед. техники.

Стоимость контракта, включая опцион, комплексный 10-летний пакет поддержки, сопутствующее оборудование и расширенную 10-летнюю гарантию, оценивается в 1,15995 млрд. евро без учета налога на добавленную стоимость. Эта сумма будет выплачена до 2030 года. Покупка будет совместно финансироваться Министерством обороны, Министерством экономического развития и Министерством экономики и финансов.

БМТВ будут поставляться в модификации "Стандарт 3.0", которая обеспечивает возможность применения в составе новых "цифровых" бригад СВ Италии, вместе с боевыми машинами пехоты "Фрецция" с колесной формулой 8х8.

Подробная информация о возможностях бронемашины засекречена, но согласно пояснительной записке, выпущенной 28 мая Национальным директором по вооружениям, основной целью проекта является принятие на вооружение "адекватной линейки бронетехники, с высокими характеристиками мобильности, защиты, огневой мощи, скорости, универсальности и функциональной совместимости с БМП "Фрецция", которая является основной боевой машиной в составе полков, применяемых в условиях среднего и высокого уровня угроз, включая самодельные взрывные устройства".

Согласно итальянским СМИ, улучшения версии 3.0 касаются модернизации системы управления огнем, возможности стрельбы программируемым боеприпасами, модификации прицельно-наблюдательных систем, а также усовершенствования системы электропитания.

В записке указано, что закупка первых 50 БМТВ была одобрена в марте 2017 года. Приобретение для СВ Италии еще одной партии из 100 бронемашин ожидает одобрения на министерском уровне.

Как сообщал ЦАМТО, базовый контракт на поставку СВ Италии первой партии из 10 боевых машин с тяжелым вооружением "Центауро-2" на шасси с колесной формулой 8х8 (получили обозначение Nuova Blindo Centauro / New Blindo Centauro) был подписан с консорциумом CIO в июле 2018 года. Стоимость соглашения составила 159 млн. евро. Контракт предусматривает поставку техники, вспомогательного оборудования, запасных частей, оказание логистических услуг.

БМТВ "Центауро B1" была разработана для СВ Италии более 30 лет назад и оснащена башней Hitfact компании Oto Melara со 105-мм пушкой. Состоящая на вооружении версия "Центауро B1" не соответствует требованию применения совместно с БМП "Фрецция". Версия "Центауро-2" оборудована более мощным турбодизельным двигателем мощностью 720 л.с., новой трансмиссией. Для повышения безопасности экипажа машина может оснащаться реечной броней, а также взрывобезопасными сиденьями. "Центауро-2" оборудуется улучшенной башней HITFACT с 120/45-мм гладкоствольной пушкой (совместима со стандартными боеприпасами НАТО) с интегрированным дульным тормозом.

Заказ на поставку партии "Центауро-2" следует за подписанием с консорциумом CIO в декабре 2019 года контракта на поставку Сухопутным войскам Италии 30 ББМ "Фрецция" с колесной формулой 8x8 (5 в боевой версии и 25 в противотанковой), а также 10-летнюю комплексную логистическую поддержку. Контракт знаменует собой возобновление поставок техники для второй средней бригады Сухопутных войск Италии, в состав которой войдет 381 бронемашина в различных конфигурациях. Всего в ближайшие годы (до 2032 года) на проект "Фрецция" предполагается выделить около 1,5 млрд. евро.