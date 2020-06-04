В Госдуме назвали фикцией угрозу России от бомбардировщиков США

Демонстративные полеты над акваторией Черного моря современных истребителей ВВС США не заставят Россию и жителей Крымского полуострова затрепетать от страха и почувствовать себя уязвимыми перед военным потенциалом НАТО. Об этом, реагируя на полет бомбардировщиков B-1B Lancer над Черным морем, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.

- Мы и без этой демонстрации знали о внушительном военном потенциале США, но в случае угрозы нашей национальной безопасности американским бомбардировщикам не помогут ни истребители сопровождения, ни противокорабельные ракеты, - подчеркнул Бальбек в комментарии РИА Новости. - Мы просто не дадим им приблизиться на дистанцию пуска. Подобными наглыми выходками дрожать от страха нас не заставят. И посмотрим правде в глаза: бомбардировщик, к которому приблизились наши истребители, может считать себя потерянным как боевая единица. Так что вместо демонстрации угрозы получилась профанация.

Ранее два бомбардировщика B-1B Lancer, стартовавшие с авиабазы в Южной Дакоте, пролетели над Черным морем в сопровождении истребителей ВВС Украины. Системы ПВО зафиксировали B-1B над Черным и Балтийским морями, после чего российские истребители Су-27П и Су-30СМ приблизились к ним на безопасное расстояние и сопровождали, пока те не изменили курс.

По информации издания The Drive, что стратегические бомбардировщики отработали над Черным морем отработали запуск противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника​​​. По мнению аналитиков издания, эти пуски должны стать предупреждением для России и ее флота.

Илья Изотов (Симферополь)