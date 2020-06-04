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Российская газета

Эксперт: Самолеты В-1В обнаружат и ослепят еще на подлете к Черному морю

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Источник изображения: Emerson Nunez/Handout via REUTERS

Ряд американских СМИ утверждает, что американские стратегические бомбардировщики В-1В Lancer могут создать серьезную проблему для российского флота. В качестве примера приводится полет американских "стратегов" в мае над акваторией Черного моря, где они отрабатывали применение противокорабельных ракет для уничтожения целей потенциального противника. Эти учения, по утверждению СМИ, продемонстрировали возможности самолета. Американцы после этих полетов почему-то сделали однозначный вывод - В-1В Lancer может представлять очень серьезную проблему для российского флота, и отправка этого бомбардировщика в Черноморский регион является очевидным сигналом для России.

Как рассказал "Российской газете" военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, Бомбардировщик B1-B был выведен американцами из состава ядерных сил и оснащается исключительно обычными вооружениями. "Сейчас парк этих самолетов насчитывает порядка 60 штук, для этих самолетов придумали дозвуковую противокорабельную ракету AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile, один бомбардировщик способен нести до 24 таких ракет", - отметил эксперт.

По его словам, бомбардировщик B1-B имеет большую дальность полета, и в теории самолет вполне может взлететь с территории США долететь до акватории Черного или Балтийского моря и провести пуск по нашим кораблям.

Однако, на практике выполнить такой пуск и улететь безнаказанно практически невозможно, убежден Мураховский. "Если в мирное время эти бомбардировщики имеют возможность совершать такие полеты в международном воздушном пространстве, в том числе летать над Балтикой или как в последнем случае над Черным морем, то кто им даст так шататься в военное время", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что это высотный самолет который достаточно просто вскрывается средствами нашей ПВО, в том числе загоризонтными РЛС, которые способны видеть на 2-3 тысячи километров воздушные и морские цели.

Кроме того, по словам Мураховского, для того, чтобы самолет выпустил ракету по такой сложной цели, как корабль, который постоянно перемещается, необходимы точные координаты. Эти данные бомбардировщику передает спутниковая группировка. "Чтобы эта спутниковая группировка не работала у нас предусмотрены средства радиоэлектронной борьбы, если эти средства включены и подавляют возможности разведки противника, а другие средства подавляют навигационные системы, которые используют бомбардировщики, то задача поражения кораблей становится весьма призрачной".

Он подчеркнул, что российские системы РЭБ и ПВО обнаружат полет бомбардировщика и просто не допустят его на расстояние пуска ракеты. "Летать бомбардировщику над международными водами Черного моря в мирное время допустимо, но в случае гипотетического конфликта просто самоубийственно", - убежден Мураховский.


Александр Степанов

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Страны
Россия
США
Продукция
JASSM
LRASM
В-1В Lancer
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
04.06.2020 10:36
ИМХО, слишком самоуверен Мураховский.
0
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