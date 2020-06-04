ЦНИИТОЧМАШ и НПО РусБИТех" представили замминистра обороны РФ автоматизированный мишенный комплекс СОПП

ЦАМТО, 3 июня. АО "ЦНИИТОЧМАШ" (входит в ГК Ростех) и АО "НПО РусБИТех" представили замминистра обороны РФ генерал-лейтенанту Юнус-Беку Евкурову разработанный совместно в инициативном порядке автоматизированный мишенный комплекс СОПП (Система определения промахов и поражений).

Мишенный комплекс позволяет при выполнении учебных стрельб из снайперского оружия по унифицированной мишенной установке типа УМУ-С 127 определять и отображать на мониторе персонального компьютера в режиме реального времени места попадания пуль в мишень или близких промахов, их координаты относительно точки прицеливания на мишени. Применение данного мишенного комплекса позволяет значительно повысить эффективность учебных стрельб.

Вклад ЦНИИТОЧМАШ в разработку – акустическая мишень, устанавливаемая перед обстреливаемой мишенью, и "программный код" для обработки сигналов с акустической мишени с расчетом координат. РусБИТекс разработал систему передачи по радиоканалу информации на персональный компьютер, ее отображение на мониторе ПК в виде точек попадания на силуэте мишени и в виде координат.

Работу мишенного комплекса лично опробовал заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и дал ему высокую оценку.

Показ мишенного комплекса состоялся в рамках демонстрации новых образцов полигонного оборудования руководящему составу органов боевой подготовки Минобороны РФ, прошедшему в многофункциональном огневом центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ЦНИИТОЧМАШ".