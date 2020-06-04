Пакистан нацелен наращивать военно-техническое сотрудничество с Россией

ЦАМТО, 3 июня. Пакистан удовлетворен текущим уровнем военно-технического сотрудничества с Россией и намерен в дальнейшем наращивать его объемы, заявил в интервью "РИА Новости" посол Пакистана в РФ Шафкат Али Хан.

Как отметил дипломат, за последние 5-10 лет военное сотрудничество между двумя странами значительно выросло.

"Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего развития этих отношений. Разумеется, закупки и поставки вооружений являются частью этих отношений. Это непрерывный процесс, однако могу заверить вас, что мы удовлетворены тем уровнем сотрудничества, которого достигли", – цитирует "РИА Новости" Ш.А.Хана.

Вместе с тем, подчеркнул дипломат, в Исламабаде не намерены останавливаться на достигнутом.

"Мы хотим двигаться дальше, и уверены, что это правильное направление. Политическая поддержка со стороны высшего руководства (страны) присутствует. Уверены, что в этой области, как и в других, будет достигнут значительный прогресс", – добавил Ш.А.Хан.

Как напоминает агентство, Россия и Пакистан в ноябре 2014 года подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. На данный момент Москва поставила пакистанской стороне партию ударных вертолетов Ми-35. Также в 2017 году представители пакистанских властей заявляли о заинтересованности в покупке российских танков Т-90, электронного оборудования, систем ПВО.