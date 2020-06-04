Китай строит военный объект в пакистанском Гвадаре: показаны снимки со спутников

Источник изображения: Министерство обороны КНР, Твиттер/CIVINT

Китай активизировал строительство своей долгожданной военно-морской базы в пакистанском порту Гвадар. Этот стратегический объект должен сыграть очень важную роль в обеспечении геополитических амбиций Пекина в Южной Азии. При этом сам Китай постоянно говорит о том, что никакой военной базы в Гвадаре не будет, а будет высокоразвитая инфраструктура в рамках проекта "Один пояс - один путь".

Основные цели строительства базы в Гвадаре

Отношения между Китаем и Пакистаном стали складываться особым образом еще во второй половине ХХ века. Пакистан стал естественным военно-политическим союзником Поднебесной в противостоянии с Индией. Интересно, что хотя Пакистан формировался именно как мусульманское государство и исламские фундаменталисты всегда играли важную роль в его политической жизни, ради сотрудничества с Китаем пакистанские лидеры всегда закрывали глаза на уйгурскую проблему, в отличие от тех же Турции или Саудовской Аравии. То есть, Китай Пакистану очень важен как стратегический партнер, поставщик вооружений и возможный союзник в случае вооруженного конфликта с Индией.

Для чего же Китаю база в Гвадаре? Начнем с того, что порт Гвадар имеет очень интересное расположение. Он находится в юго-западной части пакистанской провинции Белуджистан и выходит к Оманскому заливу, который через Ормузский пролив соединяется с Персидским заливом. До 1958 года Гвадар принадлежал султанату Маскат (ныне Оман), и лишь затем был выкуплен Пакистаном.

Как оказалось, пакистанское руководство сделало очень правильный выбор: сегодня Гвадар – один из трех крупнейших портов страны. Именно через него Китай и собирается наладить транзит нефти из Персидского залива. Как только коммуникационный коридор будет отлажен, китайцам более не понадобится возить нефть и другие товары через моря Южной Азии.

Источник изображения: Министерство обороны КНР, Твиттер/CIVINT

Однако для обеспечения экономических интересов в Пакистане Китаю потребовалось не просто оборудовать в Гвадаре современный порт, а построить и военно-морскую базу, которая могла бы этот порт защищать. Вместе с военно-морской базой в восточноафриканском Джибути, появившейся совсем недавно и ставшей первым официальным китайским военным объектом за рубежом, база в Гвадаре станет компонентом обеспечения китайского военного присутствия в Индийском океане и также будет задействована в обеспечении безопасности афроазиатских коммуникаций Китая.

Что представляет собой база и от кого собрались защищать Гвадарский порт

Строительство объекта в Гвадаре началось несколько лет назад. Как показывают недавние снимки со спутников, на территории будущей базы уже построено несколько комплексов. Что интересно, официально Пекин никогда не признавал, что строит базу в Гвадаре. Все работы проводятся от имени China Communications Construction Company (CCCC Ltd). Тем не менее, еще несколько лет назад китайский военный аналитик Чжоу Ченминь сообщал, что база в Гвадаре Китаю потребуется для поддержки своих ВМС в Индийском океане.

Источник изображения: Министерство обороны КНР, Твиттер/CIVINT

На снимках видно, что база оборудована противотранспортными сооружениями, обнесена высокой стеной, по периметру размещены охранные башни для часовых. Также видны помещения, которые могут использоваться в будущем как казармы для китайских морских пехотинцев.

Впрочем, не исключено, что Пекин все же не будет размещать в Гвадаре морскую пехоту ВМС НОАК, а ограничится отправкой в пакистанский порт бойцов китайских частных военных компаний, которые сейчас и так выполняют различные задачи по обеспечению безопасности китайских объектов в Восточной и Западной Африке, Афганистане и странах Ближнего Востока.

Источник изображения: Министерство обороны КНР, Твиттер/CIVINT

Повышенное внимание к безопасности будущей военной базы со стороны Китая объясняется очень непростым географическим расположением порта. Как уже отмечалось выше, Гвадар находится в пакистанском Белуджистане, а эта провинция не первое десятилетие остается ареной подрывной деятельности вооруженных группировок, выступающих за создание независимого государства белуджей.

В основном белуджские боевики активны в соседнем Иранском Белуджистане, где их подрывная деятельность щедро спонсируется извечными врагами Ирана – нефтяными монархиями Персидского залива. В Пакистане белуджей, особенно с подачи ЦРУ США, вполне могут «натравить» на китайские объекты. Тем более, 23 ноября 2018 года белуджские боевики уже нападали на консульство КНР в пакистанском Карачи, а 11 мая 2019 г. – на китайский пятизвездочный отель Zaver Pearl-Continental в Гвадаре.