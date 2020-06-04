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Интерфакс-АВН

Российские специалисты вылетят на космодром Куру 6 июня в связи с проблемой на разгонном блоке "Фрегат"

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Ракета-носитель "Союз-СТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане
Ракета-носитель "Союз-СТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Вылет группы специалистов НПО имени Лавочкина на космодром Куру во французской Гвиане, где сработала сигнализация системы обнаружения паров окислителя в месте хранения российского разгонного блока "Фрегат", состоится 6 июня, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Вылет чартерного рейса с техническими специалистами "НПО имени Лавочкина" из Москвы в Кайенну запланирован на 6 июня", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба "Роскосмоса" сообщила, что 21 мая 2020 года французская сторона уведомила о том, что в месте хранения разгонного блока (РБ) "Фрегат" на космодроме Куру во французской Гвиане зафиксировано периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя.

"Для оценки ситуации и обеспечения необходимых мероприятий руководство АО "НПО Лавочкина" - АО "Главкосмос" - ФГУП "ЦЭНКИ" принимает все меры для организации вылета группы специалистов во французскую Гвиану", - сказали в "Роскосмосе" 29 мая.

"Прибытие группы в Гвианский космический центр ожидается в первой декаде июня. Все работы будут проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований", - отметили в госкорпорации.

"РБ "Фрегат" находится на хранении в помещении, отвечающем всем международным стандартам безопасности, в том числе экологической, и не представляет опасности для обслуживающего персонала и окружающей среды", - заявляют в "Роскосмосе".

Космодром Куру, с которого осуществляются в том числе и пуски российских ракет "Союз-СТ" в интересах иностранных коммерческих заказчиков, с марта прекратил свою деятельность из-за пандемии коронавируса.

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Страны
Гвиана
Россия
Франция
Продукция
Фрегат РБ
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Союз-2 РН
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