Российские специалисты вылетят на космодром Куру 6 июня в связи с проблемой на разгонном блоке "Фрегат"

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Вылет группы специалистов НПО имени Лавочкина на космодром Куру во французской Гвиане, где сработала сигнализация системы обнаружения паров окислителя в месте хранения российского разгонного блока "Фрегат", состоится 6 июня, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Вылет чартерного рейса с техническими специалистами "НПО имени Лавочкина" из Москвы в Кайенну запланирован на 6 июня", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба "Роскосмоса" сообщила, что 21 мая 2020 года французская сторона уведомила о том, что в месте хранения разгонного блока (РБ) "Фрегат" на космодроме Куру во французской Гвиане зафиксировано периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя.

"Для оценки ситуации и обеспечения необходимых мероприятий руководство АО "НПО Лавочкина" - АО "Главкосмос" - ФГУП "ЦЭНКИ" принимает все меры для организации вылета группы специалистов во французскую Гвиану", - сказали в "Роскосмосе" 29 мая.

"Прибытие группы в Гвианский космический центр ожидается в первой декаде июня. Все работы будут проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований", - отметили в госкорпорации.

"РБ "Фрегат" находится на хранении в помещении, отвечающем всем международным стандартам безопасности, в том числе экологической, и не представляет опасности для обслуживающего персонала и окружающей среды", - заявляют в "Роскосмосе".

Космодром Куру, с которого осуществляются в том числе и пуски российских ракет "Союз-СТ" в интересах иностранных коммерческих заказчиков, с марта прекратил свою деятельность из-за пандемии коронавируса.