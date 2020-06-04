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Российская газета

National Interest оценил растущую мощь Тихоокеанского флота РФ

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Источник изображения: Виталий Аньков / РИА Новости

В США оценили модернизацию Тихоокеанского флота ВМФ России.

Американское издание The National Interest опубликовало статью "Тихоокеанский флот России становится все сильнее". Автор напоминает, что Россия унаследовала от Советского Союза огромный современный флот. В начале 1990-х ТОФ находился в зените своей мощи. Он эксплуатировал несколько сотен военных кораблей, малых судов и подводных лодок. Их радиус действия простирался от Тихого до Индийского океана.

В последние годы Россия приложила большие усилия для его модернизации. И хотя ВМФ уже не столь многочисленный, он по-прежнему остается эффективным.

К концу 2020 года ТОФ получит 15 новых боевых кораблей и судов снабжения, которые будут действовать на Дальнем Востоке. Отличием современного Тихоокеанского флота от советского стало то, что в нем преобладают фрегаты, корветы и небольшие ракетные корабли.

Среди 15 новых судов автор отмечает корвет "Гремящий", дизель-электрическую подводную лодку "Петропавловск-Камчатский", минный тральщик "Яков Баляев", противолодочный катер класса "Раптор", морской буксир "Андрей Степанов" и два спасательных катера проекта 23040.

Помимо надводных кораблей, флот будет поддерживаться набирающими мощь подводными силами. Для Тихоокеанского флота строят шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3.

Также планируется дальнейшее вооружение ТОФ атомными подлодками, а также развитие береговой инфраструктуры базирования подводных лодок.

В завершении автор отмечает, что в России уже достигли больших успехов с модернизацией Черноморского, Балтийского и Каспийского флотов. Кроме того, несколько подводных лодок и боевых кораблей получил Северный флот.


Олег Корякин (Казань)

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
Гремящий
Проекты
03160 Раптор
2020-й год
636.3
877 Палтус
КФ
СФ
ТОФ
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