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Российская газета

Стали известны новые особенности американского бомбардировщика B-21

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Источник изображения: U.S. Air Force

B-21, перспективный стратегический бомбардировщик нового поколения для ВВС США, получит новое программное обеспечение, которое призвано обеспечить сбор информации, помощь в поиске целей и предоставление пилотам данных в режиме реального времени. Подобная автоматизация должна значительно упростить работу летчиков.

Теперь электроника самолета сможет точнее и быстрее определять высоту, скорость, координаты. Данные о параметрах полета и целях будут управляться и организовываться автоматически, чтобы пилот мог принимать решения оперативнее.

Новое программное обеспечение позволит пилотам B-21 обмениваться информацией, находить и уничтожать цели, в том числе средства ПВО, гораздо быстрее. Это даст возможность ускорить атаку высокоточным оружием, выявить все возможные воздушные и наземные угрозы и сохранить экипаж, сообщает The National Interest.

Новый софт должен не только ускорить принятие решений, но и повысить эффективность вооружения.

Приложения на основе искусственного интеллекта, как утверждается, могут собирать всю информацию, относящуюся с боевым действиями, соотносить ее с огромной базой данных, выполнять сравнительный анализ для принятия решений, определения приоритетов предоставления данных летчику.


Майя Бирюкова

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
Проекты
AI
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1 комментарий
№1
04.06.2020 10:33
Автоматизация. А в России экипаж ПАК ДА  будет состоять из  аж 4 человек...
0
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