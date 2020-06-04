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Известия.ru

Предприятия «Роскосмоса» изготовят 20 «Царь-двигателей» до 2027 года

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Роскосмос

Предприятия «Роскосмоса» планируют до 2027 года произвести 20 самых мощных в мире жидкостных двигателей РД-171МВ для новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Об этом сообщила пресс-служба корпорации в среду, 3 июня.

Компания «Протон-ПМ» заключила два договора с НПО «Энергомаш» на производство литых заготовок для двигателя из стальных и титановых сплавов. До ноября 2021 года предприятие обязуется изготовить 29 наименований стальных и четыре наименования титановых отливок для трех двигателей. Следующий договор будет действовать в период 2022-2026 годов, в его рамках предполагается создание отливок для 17 двигателей.

РД-171МВ, также известный как «Царь-двигатель», планируется использовать на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5», первый пуск которой с космодрома Байконур намечен на 2023 год. В будущем РД-171МВ также применят в боковых блоках ракеты сверхтяжёлого класса «Енисей».

27 мая стало известно, что компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС) приступила к изготовлению корпуса для прототипа частного многоразового корабля «Арго», предназначенного для снабжения грузами Международной космической станции (МКС).

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  • В новости упоминаются
Продукция
РД-170
Компании
Протон-ПМ
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Проекты
Байконур
МКС
Союз-5 РН
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