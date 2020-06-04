Названы объёмы заказа ракет «Ангара» министерством обороны

Между Центром Хруничева, входящим в структуру госкорпорации «Роскосмос», и Министерством обороны Российской Федерации подписан контракт на поставку партии ракет «Ангара-А5». Речь идет о серийном производстве таких ракет.

Об этом информационному агентству РИА Новости сообщил источник, имеющий отношение к ракетно-космической промышленности.

Военным потребуется четыре ракеты-носителя.

Общее наименование «Ангара» носят космические ракеты различных классов. Среди них есть легкие, средние и тяжелые. Заказанные Министерством обороны РФ четыре ракеты «Ангара-А5» относятся к тяжелому классу.

Незадолго до этого источник информировал агентство, что подписание первого контракта между оборонным ведомством и «Роскосмосом» состоится после испытательного пуска ракеты, который намечен на этот год. В апреле то же самое официально сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Это будет второй пуск ракеты, а первый состоялся еще в 2014 году. На этот раз «Ангаре-А5», оснащенной разгонным блоком «Бриз-М», предстоит вывести на геостационарную орбиту на высоту более 35 тысяч километров макет космического аппарата.

В начале этого года исполнилось 25 лет президентскому указу, который дал старт разработке ракетного комплекса «Ангара». С тех пор до серийного производства этих космических ракет-носителей дело пока что не доходило.