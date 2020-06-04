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Известия.ru

Китай поддержал стратегию России в области ядерного сдерживания

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Источник изображения: Фото: Global Look Press

Китайские власти поддерживают усилия, которые прилагает Россия в сфере ядерного сдерживания. Об этом в среду, 3 июня, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Дипломат отметил, что Пекин готов взаимодействовать с Москвой в сфере обеспечения всеобщей безопасности. По его словам, на данный момент складывается непростая ситуация, которую осложняют односторонние действия отдельных государств.

«Мы готовы совместно с Россией содействовать поддержанию мира и стабильности в мире», — приводит ТАСС слова Лицзяня.

Накануне президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.

Документ состоит из четырех разделов, которые посвящены сущности ядерного сдерживания, условиям перехода России к применению ядерного оружия, задачам государственных органов и организаций по реализации политики в области ядерного сдерживания.

Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что президентский указ направлен на достижение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России и (или) ее союзников.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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