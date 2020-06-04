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Российская газета

Ракеты с несущим фюзеляжем предлагают разработать в США

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Ракета AIM-120 AMRAAM.
Ракета AIM-120 AMRAAM.
Источник изображения: Staff Sergeant Vince Parker/wikimedia.org

ВВС США решили усовершенствовать авиационные ракеты класса "воздух-воздух". С подобным предложением военное ведомство обратилось к разработчикам.

Все собранные технические решения будут использованы в новых авиационных ракетах, которые сменят уже устаревающие AIM-120 AMRAAM, сообщает Fligtglobal. Один из вариантов - ракеты с несущим фюзеляжем.

На сегодняшний день авиационные ракеты изготавливаются по схеме сигары с небольшими крыльями и стабилизаторами.Подобная схема считается наиболее удобной и с точки зрения размещения двигателей, электроники, боевого заряда и с точки зрения аэродинамического сопротивления.

Ракета с несущим фюзеляжем имеет другую схему. У нее основная часть подъемной силы формируется на фюзеляже. Преимущества - снижается нагрузка на обычное крыло. А если это высокоскоростные летательные аппараты, то крыло исключается из конструкции, сообщает N+1. Такие ракеты могут быть менее маневренными, чем классические с цилиндрическим фюзеляжем.

Эксперты, мнение которых приводит издание Fligtglobal, уверены, что разработка ракет с несущим фюзеляжем даст возможность производить боеприпасы с большей дальностью полета и наиболее эффективным размещением систем внутри фюзеляжа.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AMRAAM
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