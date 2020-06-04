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Российская газета

ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем

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Источник изображения: U.S. Air Force photo by Senior Airman Michael B. Keller / wikimedia.org

Стала известна задача, которую выполняли американские стратегические бомбардировщики В-1В во время полета над Черным морем. Речь идет об отработке применения оружия нового поколения.

Как сообщает Командование ВВС США в Европе и АФрике, два бомбардировщика B-1B, входящие в 28-е бомбардировочное крыло авиабазы Эллсворт, которая расположена в Южной Дакоте, провели тренировку по применению противокорабельной ракеты большой дальности Long-Range Anti-Ship Missile (LRASM).

Отмечается, что эти ракеты можно использовать для уничтожения определенных целей в группах надводных кораблей в условиях радиоэлектронной борьбы.

По словам подполковника Тимоти Альбрехта из 603-го центра воздушных операций, малозаметная ракета LRASM отличается широкими возможностями по распознаванию цели на больших дистанциях. При этом она снижает риск поражения самолета и преодолевает системы ПВО противника. Он также отметил возросшую значимость бомбардировщиков в борьбе с надводными кораблями.

Между тем Мilitary Watch Magazine оценил потенциальную угрозу бомбардировщиков, вооруженных такими ракетами, для российского Черноморского флота. Как отмечается в публикации "возможность безопасного и эффективного управления бомбардировщиками в районе Черного моря остается сомнительной, несмотря на поддержку Украины".

Издание поясняет, что на Крымском полуострове сосредоточена одна из самых современных систем противовоздушной обороны, в которую входят несколько батарей С-400. Причем каждая из них способна прикрывать зону до 400 километров. Кроме того, в Крыму в перспективе планируется развернуть новую систему С-500 с диапазоном действия до 600 километров.

Также российские истребители, развернутые в Крыму, более совершенны, чем истребители ВВС Украины, и сами способны использовать ракеты большой дальности, предназначенные для нейтрализации бомбардировщиков на больших расстояниях, например, ракету Р-37M, пишет Мilitary Watch.


Михаил Русин

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