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В Израиле появилась новая высокоточная ракета

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Источник изображения: vpk-news.ru

Оборонная компания Israel Aerospace Industries (IAI) опубликовало видео, в котором рассказывается о новой баллистической противокорабельной ракете, способной поразить цель как на ближней, так и на дальней дистанции. Подчёркивается, что новейшая разработка израильского военного концерна отличается повышенной точностью, сообщает газета The Jerusalem Post.

IAI успешно испытала высокоточную ракету, которая способна поразить цель на дальности до 400 км. Модификация ракеты под тактические цели уничтожает объекты противника на расстоянии до 90 км.

Оперативно-тактический ракетный комплекс (LORA), разработчиком которого является IAI, с начала «нулевых» годов состоит на вооружении Армии обороны Израиля. С 2018 года эта ударная система поставлена Азербайджану, который является первым и пока единственным эксплуатантом этого вооружения.

Испытанная ракета предназначена для боевого комплекса LORA класса «земля - море», она поражает цели с максимальным отклонением в пределах 30 футов (0,9 м).

Eadaily отмечает, что пуск ракеты был осуществлён с морской платформы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Израиль
Продукция
LORA ОТРК
Компании
IAI
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