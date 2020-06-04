А был ли в Сирии «гиперболоид инженера Гарина»

В Сирии Россия продолжает тестировать свои новейшие образцы вооружения в условиях боевых действий. Стало известно и о том, что Россия отправила в Сирию свой боевой лазерный комплекс «Пересвет».

Испытания лазера прошли успешно, цитирует Аvia.pro портал Shraibikus.com. Над юго-западной частью Сирии он сбил разведывательный аппарат. Произошло это еще 27 мая после атаки израильских военных по Голанским высотам, которая унесла жизнь одного израильского солдата.

После атаки израильская авиация отправила свой разведывательный беспилотник к границе Сирии. С позиций САР в этот момент осуществлялись запуски ракет, поскольку сирийцы опасались новых израильских воздушных ударов. Чтобы ликвидировать беспилотник было решено применить новейшее российское оружие.

«Беспилотник без предупреждения был сбит над сирийской территорией. Израильская сторона заподозрила российское оружие с пучковыми частицами», - сообщает издание «Sina Military».

Стоит отметить, что Минобороны РФ не подтверждает информацию об испытаниях в Сирии боевого лазерного комплекса «Пересвет».