На подконтрольной Киеву территории Донбасса произошло очередное вооруженное столкновение между украинскими военными и членами националистических вооруженных формирований.

Согласно данным Управления Народной милиции (УНМ) ДНР, боевики украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) устроили перестрелку с военнослужащими 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, инцидент произошел возле села Гнутово к северу от Мариуполя.

«Нашей разведкой в зоне ответственности 10 горно-штурмовой бригады, в одном из домов на окраине села Гнутово, отмечено нахождение 10 националистов организации «Правый сектор». По информации от местных жителей, в ночное время между прибывшими националистами 8-го батальона и военными 10-й бригады произошла перестрелка. В результате завязавшегося боя в бригаде убит один силовик, двое получили ранения», - сказал Никитин.

По его словам, причиной конфликта послужил отказ украинских военнослужащих допускать националистов на свои позиции на линии разграничения сторон.