Доставлены материалы для продолжения строительства аэродрома "Нагурская" на архипелаге Земля Франца-Иосифа

ЦАМТО, 3 июня. Действующий в интересах Северного флота атомный лихтеровоз "Севморпуть" доставил на остров Земля Александры арктического архипелага Земля Франца-Иосифа более 15 тыс. т строительных материалов.

Груз, большую часть которого составляют железобетонные плиты, предназначен для продолжения строительства взлетно-посадочной полосы всесезонного аэродрома Северного флота "Нагурская". Он был открыт нынешней весной и функционирует в штатном режиме, при этом на нем продолжаются строительные работы.

Функционирование аэродрома обеспечивают военнослужащие тактической группы Северного флота, несущей службу на самой северной российской военной базе "Арктический трилистник".

"Нагурская" также является самым северным из ныне действующих высокоширотных аэродромов в Арктике, который способен круглогодично принимать самолеты различных классов, в том числе транспортные Ил-76, сообщает пресс-служба Северного флота.