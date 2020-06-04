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ЦАМТО

Продолжаются госиспытания корвета "Гремящий"

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Прибытие головного корвета "Гремящий" проекта 20385 в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота для проведения Государственных испытаний. Северодвинск, 13.11.2019
Прибытие головного корвета "Гремящий" проекта 20385 в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота для проведения Государственных испытаний. Северодвинск, 13.11.2019.
Источник изображения: Министерство обороны России

ЦАМТО, 3 июня. В рамках проведения государственных испытаний вертолетчики Государственного летно-испытательного центра МО РФ выполняют посадки вертолетов Ка-27 на корвет проекта 20385 "Гремящий".

В ходе испытаний, проходящих в эти дни в Балтийском море, экипажем корабля совместно с летчиками-испытателями проверяется работа авиационного комплекса "Гремящего". Для этого корабельные вертолеты Ка-27 морской авиации Балтийского флота совершают облеты корвета и посадки на него – в различных погодных условиях, в светлое и темное время суток. До конца этой недели вертолетчики выполнят еще более 30 посадок на палубу корабля – на ходу, во время качки, на якоре и в дрейфе.

Корвет "Гремящий" – головной корабль проекта 20385, усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников его отличают усиленные ударные возможности и усовершенствованная система противовоздушной обороны, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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Страны
Россия
Продукция
Гремящий
Ка-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
20385
БФ
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