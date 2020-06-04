Продолжаются госиспытания корвета "Гремящий"

ЦАМТО, 3 июня. В рамках проведения государственных испытаний вертолетчики Государственного летно-испытательного центра МО РФ выполняют посадки вертолетов Ка-27 на корвет проекта 20385 "Гремящий".

В ходе испытаний, проходящих в эти дни в Балтийском море, экипажем корабля совместно с летчиками-испытателями проверяется работа авиационного комплекса "Гремящего". Для этого корабельные вертолеты Ка-27 морской авиации Балтийского флота совершают облеты корвета и посадки на него – в различных погодных условиях, в светлое и темное время суток. До конца этой недели вертолетчики выполнят еще более 30 посадок на палубу корабля – на ходу, во время качки, на якоре и в дрейфе.

Корвет "Гремящий" – головной корабль проекта 20385, усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников его отличают усиленные ударные возможности и усовершенствованная система противовоздушной обороны, сообщает пресс-служба Западного военного округа.