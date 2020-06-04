Минобороны Индии приобретет дополнительную партию БМП-2

ЦАМТО, 3 июня. По информации индийских СМИ, Минобороны страны одобрило дополнительную закупку у государственного управления оружейных заводов (OFB – Ordnance Factory Board) 156 производимых по лицензии БМП-2/2K "Саратх".

Стоимость приобретения оценивается в 11,25 млрд. рупий (148 млн. долл.).

Как подтвердил 31 мая Jane's Defence Weekly пресс-секретарь OFB Уддипан Мукерджи (Uddipan Mukerjee), производство бронемашин на оружейном заводе в Медаке (Ordnance Factory Project Medak – OFPM) на юге Индии начнется немедленно после подписания контракта с Министерством обороны.

Приобретение БМП должно удовлетворить срочные потребности СВ Индии в средствах переброски войск. Источники издания сообщили, что завод OFPM, который с 1987 года собрал по лицензии более 2500 ед. БМП-2 и БМП-2К, должен будет завершить поставку всех 156 бронемашин в течение 24 месяцев.

В настоящее время на вооружении СВ Индии имеется около 1500 БМП-2/2К в различных версиях. Часть бронемашин оснащены ПУ ПТУР "Наг". Большая часть ранее поставленной техники требует модернизации.

БМП-2 весом 14,3 т рассчитана на перевозку до семи челок десанта (экипаж – 3 человека). Запас хода по топливу – 600 км, максимальная скорость по шоссе – 65 км/ч, на бездорожье – 45 км/ч. Вооружение БМП-2 составляет 30-мм автоматическая пушка 2А42 и спаренный с ней 7,62-мм пулемет ПКТ. На крыше башни установлена ПУ ПТУР 9М113 "Конкурс".