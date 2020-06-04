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ЦАМТО

Новейший фрегат "Адмирал флота Касатонов" в рамках госиспытаний выполнил стрельбу антиторпедой

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Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350. Санкт-Петербург, август 2019 года
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350. Санкт-Петербург, август 2019 года.
Источник изображения: ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"

ЦАМТО, 3 июня. Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" в рамках проведения завершающего этапа государственных испытаний выполнил стрельбу антиторпедой.

В морских полигонах Балтийского флота экипаж корабля совместно с представителями промышленности отработал защиту фрегата с применением антиторпеды из малогабаритного противолодочного комплекса "Пакет".

Во время проведения испытаний малый противолодочный корабль (МПК) "Алексин" Балтийской военно-морской базы атаковал фрегат учебной торпедой. В свою очередь, экипаж "Касатонова" применил антиторпеду из стоящего на вооружении противолодочного комплекса "Пакет". В результате торпедная атака МПК "Алексин" была успешно отражена.

Справочно:

Противолодочный комплекс "Пакет" предназначен для уничтожения подводных лодок и торпед в ближней зоне корабля. Комплекс состоит из системы управления, специализированной гидроакустической станции целеуказания, пусковых установок и самих малогабаритных торпед в тепловом противолодочном и антиторпедном вариантах. Комплекс автономно или в составе корабельного контура противолодочной обороны и противоторпедной защиты обеспечивает в автоматическом или автоматизированном режимах выработку целеуказания по данным корабельных гидроакустических комплексов и станций, а также обнаружение, классификацию и определение параметров движения атакующих корабль торпед.

"Адмирал Касатонов" – второй фрегат проекта 22350. Головной корабль этого проекта – "Адмирал Горшков" – один из самых современных кораблей ВМФ России был включен в состав Северного флота в июле 2018 года. Корабли данного проекта создаются с применением технологии "стелс", они предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК". В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
А-192
Адмирал Горшков
Ка-27
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22350
БФ
Калибр КР
СФ
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