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ЦАМТО

На СФ начались государственные ходовые испытания гидрографического судна "Николай Скосырев"

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Спуск на воду на АО "Судостроительный завод "Вымпел" строящегося для ВМФ России малого гидрографического судна проекта 19910 "Николай Скосырев" с заводским номером 01801. Рыбинск, 26.06.2019
Спуск на воду на АО "Судостроительный завод "Вымпел" строящегося для ВМФ России малого гидрографического судна проекта 19910 "Николай Скосырев" с заводским номером 01801. Рыбинск, 26.06.2019.
Источник изображения: АО "Судостроительный завод "Вымпел" Видео:

ЦАМТО, 3 июня. На Северном флоте начались государственные ходовые испытания малого гидрографического судна "Николай Скосырев", построенного на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске (Ярославская область).

В ноябре прошлого года по системе Беломорканала судно было переведено в Кольский залив. Его первый выход в Баренцево море состоится 3 июня.

В ходе испытаний будут проверены маневренные и мореходные качества судна, работоспособность погрузочных устройств и специального гидрографического оборудования.

Судно имеет водоизмещение около 1000 т и предназначено для проведения гидрографических и лоцманских работ в условиях Арктики. Корпус усилен до ледового класса, позволяющего самостоятельно (без ледокольного сопровождения) плавать в разреженных льдах толщиной до 80 см. Автономность составляет 15 суток, дальность плавания – до 2000 миль.

После проведения государственных ходовых испытаний будет решен вопрос о сроках передачи судна Северному флоту.

МГС "Николай Скосырев" станет первым относительно крупным судном российского производства в составе гидрографической службы Северного флота в нынешнем тысячелетии. Месяц назад после ремонта и модернизации на заводе в Кронштадте на Северный флот прибыло гидрографическое судно "Ромуальд Муклевич", сообщает пресс-служба Северного флота.

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Страны
Россия
Компании
БелОМО
Вымпел СЗ
Проекты
19910
Арктика
СФ
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