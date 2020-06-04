Израиль испытал оперативно-тактическую ракету LORA, разместив на гражданском судне

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Израильские военные завершили испытания нового оперативно-тактического ракетного комплекса. Он состоит из пусковой установки и одноступенчатых твердотопливных баллистических ракет LORA.

Об этом сообщается на официальном портале концерна IAI («Израильская авиационная промышленность»), который является производителем данных комплексов.

За испытаниями в Израиле наблюдали на самом высоком государственном уровне. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху прокомментировал эту информацию, назвав ее «хорошей новостью для Израиля и плохой для врагов»:

Параллельно с борьбой против коронавируса мы продолжаем обеспечивать безопасность Израиля, как оборонными средствами, так и средствами нападения.

Испытательные стрельбы проводились в открытом море. Помимо израильских военных, на них присутствовали потенциальные покупатели оружия. О том, в какие страны планируют поставлять ракетный комплекс, неизвестно. Есть лишь информация о контракте на поставку LORA в Азербайджан.

Стрельбы были отсняты на видео.

Было произведено два выстрела. Военные задействовали мобильную пусковую установку, размещенную на гражданском судне. Одну из ракет запустили на 90 километров, а вторую – на 400.