Израиль испытал оперативно-тактическую ракету LORA, разместив на гражданском судне

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Израильские военные завершили испытания нового оперативно-тактического ракетного комплекса. Он состоит из пусковой установки и одноступенчатых твердотопливных баллистических ракет LORA.
Об этом сообщается на официальном портале концерна IAI («Израильская авиационная промышленность»), который является производителем данных комплексов.
За испытаниями в Израиле наблюдали на самом высоком государственном уровне. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху прокомментировал эту информацию, назвав ее «хорошей новостью для Израиля и плохой для врагов»:
Параллельно с борьбой против коронавируса мы продолжаем обеспечивать безопасность Израиля, как оборонными средствами, так и средствами нападения.
Испытательные стрельбы проводились в открытом море. Помимо израильских военных, на них присутствовали потенциальные покупатели оружия. О том, в какие страны планируют поставлять ракетный комплекс, неизвестно. Есть лишь информация о контракте на поставку LORA в Азербайджан.
Стрельбы были отсняты на видео.
Было произведено два выстрела. Военные задействовали мобильную пусковую установку, размещенную на гражданском судне. Одну из ракет запустили на 90 километров, а вторую – на 400.