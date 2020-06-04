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Интерфакс-АВН

Производитель стратегических бомбардировщиков "Туполев" сменит гендиректора

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Ту-160
Ту-160.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Совет директоров "Туполева" (входит в ОАК) в четверг изберет нового главу компании, говорится в сообщении в Центре раскрытия корпоративной информации.

Согласно повестке заседания Совета директоров на 4 июня, планируется рассмотреть вопрос "о досрочном прекращении полномочий генерального директора ПАО "Туполев" и об избрании нового гендиректора.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) "Интерфаксу" заявили, что "совет директоров "Туполева" завтра действительно планирует рассмотреть вопрос об органах управления компании".

ПАО "Туполев" объединяет конструкторское бюро в Москве и Казанский авиационный завод (КАЗ) имени Горбунова. Компания является разработчиком и производителем всей линейки самолётов стратегической и дальней авиации - глубоко модернизированных бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М, Ту-95МСМ и Ту-22М3М, а также "стратега" нового поколения ПАК ДА.

С 2016 года компанию возглавляет Александр Конюхов - 30 июня его назначили гендиректором компании и по совместительству вице-президентом ОАК по стратегической и специальной авиации.

Под его руководством к концу 2017 года чистый убыток компании сократился в 15 раз (с 1,6 млрд до 103 млн рублей). 2018 год "Туполев" завершил с чистой прибылью 851 млн. рублей.

Конюхов родился 10 июля 1975 года, в 1997 году закончил экономический факультет РГГУ в Москве, в 2001 - 2005 годах был директором "Заволжского моторного завода" группы "Северсталь-Авто", затем до 2008 года - гендиректором Кулебакского металлургического завода в Нижегородской области.

С 2008 года работал в авиапроме: в течение года руководил программой истребителя Су-35 в компании "Сухой", ещё год проработал в корпорации "МиГ" в качестве заместителя гендиректора по материально-техническому обеспечению, договорной и ценовой политике, в 2011 году вернулся на "Сухой" - уже в качестве первого заместителя главы компании по программам, где до 2016 года руководил перспективным направлением беспилотной авиации (в то время на "Сухом" велись работы по созданию ударного беспилотника "Охотник").

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Ту-22М
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КАПО Горбунова
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