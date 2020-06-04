"Туполев" сменит гендиректора

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Совет директоров "Туполева" (входит в ОАК) в четверг изберет нового главу компании, говорится в сообщении в Центре раскрытия корпоративной информации.

Согласно повестке заседания совета директоров на 4 июня, планируется рассмотреть вопрос "о досрочном прекращении полномочий генерального директора ПАО "Туполев" и об избрании нового гендиректора.

ПАО "Туполев" объединяет конструкторское бюро в Москве и Казанский авиационный завод (КАЗ) имени Горбунова.

С 2016 года компанию возглавляет Александр Конюхов - 30 июня его назначили гендиректором компании и по совместительству вице-президентом ОАК по стратегической и специальной авиации.

Под его руководством к концу 2017 года чистый убыток компании сократился в 15 раз (с 1,6 млрд до 103 млн рублей). А 2018 год "Туполев" завершил с чистой прибылью 851 млн. рублей.

За это время в "Туполеве" обновили всю линейку самолётов стратегической и дальней авиации - созданы глубоко модернизированные бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М, Ту-95МСМ и Ту-22М3М.

На Казанском авиазаводе после почти 10-летнего перерыва восстановили производство "стратегов" Ту-160 "Белый лебедь" и подписали крупнейший авиационный контракт в современной истории - на строительство 10 самолётов Ту-160М стоимостью 15 млрд рублей каждый.

В феврале 2020 года впервые взлетел прошедший глубокую модернизацию строевой Ту-160М. На данный момент проходят лётные испытания уже два опытных образца Ту-22М3М и готовится подняться в небо первый Ту-95МСМ.

Кроме того, в 2019 году в "Туполеве" и на предприятиях его кооперации были развёрнуты работы по созданию нового стратегического бомбардировщика - ПАК ДА.

Конюхов родился 10 июля 1975 года, в 1997 году закончил экономический факультет РГГУ в Москве, в 2001 - 2005 годах был директором "Заволжского моторного завода" группы "Северсталь-Авто", затем до 2008 года - гендиректором Кулебакского металлургического завода в Нижегородской области.