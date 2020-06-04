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Астронавт описал стыковку на Crew Dragon

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Источник изображения: Фото: NASA / Reuters

Командир корабля Crew Dragon Даглас Херли, 31 мая прибывшего на Международную космическую станцию, удивился непривычно мягкой стыковке на МКС. Впечатления астронавта от полета пересказал канал CBS News.

Перед моментом стыковки Херли дважды взял управление на себя, хотя аппарат способен выполнять подобные действия в автоматическом режиме. Таким образом он хотел убедиться, работает ли ручной режим управления кораблем. «Мы совсем не почувствовали момент стыковки. Это было так мягко», — заявил Херли. Вспоминая полет, командир Crew Dragon отметил, что переключение между ступенями корабля напоминало последовательность запуска механизмов, показанную в фильме «Аполлон-13».

Описывая работу корабля, Херли подчеркнул, что машина потрясающе справилась с возложенной на нее задачей: «Он делает все, что требуется для этой миссии». На вопрос журналистов о том, как работает туалет в Crew Dragon, астронавт отметил, что он практически не отличается от подобной системы в обычных космических кораблях: «У нас не возникло с этим проблем».

Командир МКС Крис Кэссиди сравнил прибытие соотечественников на Crew Dragon с покупкой автомобиля. «Совершенно новое транспортное средство с улыбающимися лицами в салоне. Реакция, словно вы купили новую машину», — сказал американский астронавт.

Экипаж корабля Crew Dragon в составе Дагласа Херли и Роберта Бенкена перешел на борт МКС 31 мая, где их встретили командир станции Крис Кэссиди, а также российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Пуск к МКС, состоявшийся 30 мая в 22:22, стал вторым для Crew Dragon и первым проходящим с экипажем на борту.

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Россия
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МКС
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