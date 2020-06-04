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Российская газета

Минобороны РФ переносит сроки военных сборов в вузах из-за COVID-19

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Источник изображения: Гавриил Григоров/ТАСС

Из-за пандемии коронавируса в Минобороны РФ решили перенести сроки учебных сборов по программам военной подготовки студентов на июль - октябрь 2020 года.

Как сообщили в военном ведомстве, с учетом фактической эпидемиологической обстановки, складывающейся в конкретных субъектах РФ, сроки проведения учебных сборов по программам военной подготовки будут значительно скорректированы. В некоторых вузах сроки проведения сборов вообще перенесены на 2021 год.

Место и время учебных сборов будут дополнительно уточнены с ректорами для каждого вуза.

В Минобороны отметили, что все студенты, перед отправкой на сборы, пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военкоматах на предмет отсутствия противопоказаний. "Освидетельствование будет проводиться с учетом мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - сказали в военном ведомстве.


Александр Степанов

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