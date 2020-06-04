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Военное обозрение

Показана устроенная для сил маршала Хафтара засада к югу от Триполи

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Источник изображения: topwar.ru

Силы так называемого правительства национального согласия Ливии опубликовали видео с кадрами ведения огня из засады. В засаду, устроенную в одном из населённых пунктов к югу от Триполи, попало формирование Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Заявлено о том, что нападение на силы ЛНА, передвигавшиеся по автодороге южнее ливийской столицы, было организовано отрядами Radaa, которые называют «специальными силами сдерживания». По некоторым данным, эти отряды готовятся турецкими военными инструкторами, однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

На представленных кадрах видно, как шквальный огонь ведётся из здания, находящегося в непосредственной близости к дороге. При этом на одном из первых кадров просматривается снайперское оружие. Это одна из разновидностей крупнокалиберной винтовки Barrett M82 под патрон .50 BMG. Такие снайперские винтовки стоят на вооружении многих стран мира, включая США, Турцию, целый ряд стран Ближнего Востока.

В ролике можно увидеть и подрыв автомобиля. После подрыва одно из его колёс катится в сторону от дороги, а человек, находившийся внутри машины, пытается спастись от открытого огня. Также силы ПНС ведут стрельбу высокой плотности по двум пикапам ЛНА, которые загораются в конечном итоге.


Напомним, что накануне было объявлено о "готовности сторон возобновить переговоры".

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
США
Турция
Компании
Barrett
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