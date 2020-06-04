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Интерфакс-АВН

Носитель "Калибров" фрегат "Адмирал Григорович" прибыл в порт Шри-Ланки

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Сторожевой корабль "Адмирал Григорович"
Сторожевой корабль "Адмирал Григорович".
Источник изображения: © РИА Новости / Василий Батанов

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Фрегат "Адмирал Григорович" и буксир "Профессор Николай Муру" встали на рейд порта в столице Шри-Ланки, сообщил официальный представитель Черноморского флота (ЧФ) Алексей Рулёв.

"Фрегат ЧФ "Адмирал Григорович" и спасательное буксирное судно "Профессор Николай Муру", выполняющие задачи по демонстрации флага Российской Федерации в акватории Индийского океана прибыли на рейд порта Коломбо - столицы Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка для пополнения необходимых запасов материальных средств", - заявил Рулёв.

Он отметил, что после пополнения запасов российские корабли продолжат выполнять поставленные перед ними задачи.

Как сообщалось, 29 мая экипажи фрегата и спасательного буксира провели в акватории Индийского океана совместное учение по противовоздушной обороне и отражению нападения условных диверсантов.

Фрегат "Адмирал Григорович" и спасательное буксирное судно "Профессор Николай Муру" 20 мая покинули Средиземное море, где выполняли задачи в составе постоянной группировки ВМФ России. Корабли совершают переход в акваторию Индийского океана для демонстрации флага Российской Федерации.

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Страны
Индия
Россия
Шри-Ланка
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
ЧФ
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