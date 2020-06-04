Войти
Интерфакс-АВН

Более 1,5 тыс. военнослужащих в ходе летних учений отработают противодесантную оборону на Сахалине

407
0
0
2С5 Гиацинт
Стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт.
Источник изображения: РИА Новости / Виталий Аньков

Южно-Сахалинск. 3 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Летние учения стартовали в Сахалинской области, в них участвуют более 1,5 тыс. военнослужащих, сообщает пресс-служба Восточного военного округа в среду.

"Подразделения армейского корпуса ВВО, дислоцированного на Сахалине и Курильских островах, подняты по учебной тревоге с совершением марша на общевойсковой полигон "Успеновский". В мероприятии задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих, около 200 единиц боевой и специальной техники, в частности, - танки Т-72Б, самоходные артиллерийские системы "Гиацинт", командно-штабные машины МТЛБУ", - говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2С5 Гиацинт
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
16.03.2018
Военнослужащие ВВО на Сахалине уничтожили морской десант условного противника
21.07.2017
Мотострелки ВВО на Сахалине уничтожили десант условного противника
03.03.2017
Беспилотники на учениях впервые помогали обеспечивать безопасность колонн техники ВВО
15.04.2016
На учениях в Бурятии танкисты ВВО взяли "противника" в окружение
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 10:35
  • 12
SpaceX «сильно ударит» по «Роскосмосу»
  • 04.06 10:33
  • 1
Стали известны новые особенности американского бомбардировщика B-21
  • 04.06 10:05
  • 6
Архитектор храма ВС России рассказал о судьбе мозаики со Сталиным
  • 04.06 10:03
  • 1
Бе-200 – жертва коррупции
  • 04.06 09:53
  • 35
Минпромторг считает целесообразным обновить планы по импортозамещению
  • 04.06 09:48
  • 59
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 04.06 09:39
  • 4
Бундесвер тестирует новые пулемёты
  • 04.06 09:22
  • 183
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 04.06 04:51
  • 12
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 04.06 03:43
  • 50
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 03.06 21:31
  • 10
"Батут не шутка": Crew Dragon пристыковался к МКС
  • 03.06 21:13
  • 16
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 03.06 20:20
  • 2093
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.06 19:34
  • 2
Несколько сценариев. В Польше готовятся к "войне" с Россией
  • 03.06 17:50
  • 1
Сергей Шойгу пригласил главу Пентагона в Москву на Парад Победы