Более 1,5 тыс. военнослужащих в ходе летних учений отработают противодесантную оборону на Сахалине

Южно-Сахалинск. 3 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Летние учения стартовали в Сахалинской области, в них участвуют более 1,5 тыс. военнослужащих, сообщает пресс-служба Восточного военного округа в среду.

"Подразделения армейского корпуса ВВО, дислоцированного на Сахалине и Курильских островах, подняты по учебной тревоге с совершением марша на общевойсковой полигон "Успеновский". В мероприятии задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих, около 200 единиц боевой и специальной техники, в частности, - танки Т-72Б, самоходные артиллерийские системы "Гиацинт", командно-штабные машины МТЛБУ", - говорится в сообщении.