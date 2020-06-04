Лифты предприятия «Роскосмоса» начнут приветствовать пассажиров фразой Гагарина

Юрий Гагарин в автобусе по дороге на старт, сзади — «запасной» космонавт Герман Титов, 12 апреля 1961 года.

Лифты производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию) перед началом движения будут приветствовать пассажиров фразой первого космонавта Юрия Гагарина — «Поехали!». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видео УКВЗ.

Отмечается, что во время движения в лифте играет музыка. Кабина оснащена зеркалом, а также многоцветным дисплеем с возможностью трансляции текстовой и слайдовой информации и речевым информатором.

Ранее сообщалось, что к 2025 году завод планирует производить до 5 тыс. лифтов в год. По словам гендиректора предприятия Романа Новикова, в планируется продавать лифты в разной комплектации (от простой до люксовой) во все регионы России.

Ранее, 2 июня, стало известно, что госкорпорация «Роскосмос» и NASA ведут переговоры о взаимном предоставлении мест для полетов к Международной космической станции (МКС).