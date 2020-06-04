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Известия.ru

Минобороны приступило к испытаниям вакцины от COVID-19 на добровольцах

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Первая группа военнослужащих-добровольцев готовится к началу клинических испытаний отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Минобороны и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Первая группа военнослужащих-добровольцев готовится к началу клинических испытаний отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Минобороны и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Часть добровольцев уже прибыли в специальное учреждение для прохождения медобследования перед экспериментом.

Испытуемых искали среди военных, служащих по контракту, отмечают в военном ведомстве. На данном этапе для участия в эксперименте отобраны 50 человек, среди них — пять женщин, а также десять медработников, в том числе врачей.

Перед началом исследования участников изолируют на 14 дней и будут тестировать их на отсутствие COVID-19. Клинические испытания планируют завершить к концу июля.

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