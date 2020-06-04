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Известия.ru

Военные России и Турции провели 14-е совместное патрулирование в Сирии

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Российские и турецкие военные провели 14-е совместное военное патрулирование сирийской трассы М4 на северо-востоке страны. Об этом сообщил заместитель начальника совместного координационного центра в зоне деэскалации Идлиб Михаил Поздняков.

По его словам, патрулирование прошло силами наземных и воздушных подразделений. В смешанной колонне во главе и хвосте прошли турецкие «Кипри», а в середине — российские «Тигры» и два БТР.

Он также отметил, что протяженность маршрута увеличивается с каждым разом. В этот раз машины проехали небольшой город Найраб и совершили разворот у населенного пункта Урум-эль-Джауз.

По завершении проезда командиры подразделений подводят итоги совместной акции, а затем российские и турецкие военные возвращаются на исходные позиции.

27 мая сообщалось, что военный патруль Турции подорвался в Идлибе на самодельном взрывном устройстве, установленном боевиками группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в РФ).

В результате теракта погиб один военный ВС Турции. Инцидент произошел на трассе М4 в Идлибе.

21 мая в МИД России заявили, что террористы в идлибской зоне деэскалации в Сирии наращивают боевой потенциал.

27 апреля российский посол в САР Александр Ефимов сообщил, что ситуация в сирийском Идлибе остается напряженной. Несмотря на пандемию коронавируса, террористы продолжают устраивать провокации.

5 марта лидеры Турции и России встретились в Москве, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Сирии. Переговоры продлились более шести часов. По итогам переговоров сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии. В результате стороны условились о проведении совместного патрулирования в районе сирийско-турецкой границы с целью безопасности передвижения мирного населения. Патрулирование стало гарантией недопущения эскалации ситуации в регионе.

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Кипр
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Сирия
Турция
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