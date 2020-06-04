Схватка с CОVID-19

Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина освоил выпуск бактерицидных рециркуляторов

Предприятия ОПК страны показывают впечатляющие результаты, разрабатывают прорывные технологии, создают современные продукты. Более того, умеют оперативно перестраивать производство в чрезвычайных ситуациях, какой, например, сейчас обернулась для страны пандемия коронавируса CОVID-19. Среди них - Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина (АО «АПЗ»), который входит в АО «СОЦИУМ-А».

АО «АПЗ» – завод с мировым именем, выпускающий приборы для авиационной, ракетной, космической отраслей, а также широкий спектр продукции гражданского назначения. В частности, гироскопические приборы, системы управления, бортовые электронно-вычислительные машины, рулевые приводы, контрольно-поверочные комплексы. В активе АПЗ счетчики учета газа, воды, тепла, измерительные системы алкогольной продукции и различных многокомпонентных смесей, элементы гидравлики для дорожно-строительной техники, медицинское оборудование.

Просьба правительства

Вместе со страной заводу пришлось пережить непростые времена. В конце 80-х – начале 90-х он оказался на грани остановки. Из-за прекращения финансирования гособоронзаказа выпуск продукции АПЗ упал буквально за несколько месяцев на 40 процентов. Как это отразилось на людях, их заработках, говорить не приходится. Потребовалось срочное перепрофилирование производства, поиск новых партнеров по кооперации, рынков сбыта. С большим трудом и потерями, но завод преодолел эти трудности, освоил выпуск новых изделий. Уже к середине 90-х наметилась устойчивая положительная динамика роста и реализации объемов выпускаемой продукции. Приборостроители прочно обосновались на рынке товаров общепромышленного и гражданского назначения. К концу 90-х Арзамасскому приборостроительному заводу удалось войти в число 20 процентов устойчиво работающих российских предприятий.

Сегодня предприятие твердо стоит на ногах. Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина удостоен V юбилейной национальной премии «Приоритет-2019» в номинации «Лидер авиаприборостроения». По итогам работы региональной промышленности в 2018 году АПЗ отмечен высшей наградой в области «Авиастроение» – Штандартом губернатора Нижегородской области. Для предприятия это уже 11-й Штандарт губернатора, два из них переданы предприятию на вечное хранение. С 13 января 2020 года завод возглавляет новый генеральный директор Андрей Анатольевич Капустин.

vpk-news.ru

Что касается пандемии, то она выявила, в частности, нехватку в достаточном количестве элементарных средств защиты, таких как маски, спецкостюмы для медперсонала, аппараты ИВЛ… А ведь безопасная деятельность предприятий и организаций, которым разрешена работа в условиях коронавирусной инфекции, должна осуществляться в строгом соответствии с нормами Роспотребнадзора.

На первых порах некоторые из названных проблем появились и в Нижегородской области. Из областного правительства, администрации Нижнего Новгорода на Арзамаcский приборостроительный завод поступили обращения с просьбой освоить выпуск бактерицидных рециркуляторов. Предприятие, естественно, сразу же откликнулось на них. Как удалось быстро наладить производство?

Рециркуляторы необходимы для обеззараживания воздуха в административных, социальных, других учреждениях. В целом ряде медучреждений, палатах интенсивной терапии – это, можно сказать, норма. Для прибора достаточно двух часов в день, чтобы очистить помещение от бактерий и вирусов: он принудительно прокачивает и обеззараживает воздух ультрафиолетовым излучением.

Ключевой компонент облучателя – ртутная ультрафиолетовая лампа, обладающая бактерицидными свойствами. Такие лампы выпускает ООО «НИИ источников света имени А. Н. Лодыгина» (г. Саранск). С этим предприятием достигнута договоренность, и на АПЗ уже поступила пробная партия УФ-ламп, которых хватит для выпуска первой партии приборов. Было принято решение включить в кооперацию ООО «Фазар» (также входящего в Группу компаний «Социум»), где будут производиться корпуса изделий. Окончательная сборка, проверка и упаковка осуществляются на АПЗ.

Сейчас на заводе уже собирают два вида рециркуляторов мощностью 15 и 30 Вт (РБ-1-15, РБ-1-30). А первый образец был представлен в правительстве Нижегородской области и получил одобрение. Заявки от предприятий и организаций на поставку приборов марки АПЗ уже поступили, что говорит о его востребованности. На сегодня выпущено более 200 изделий. А какова оценка этого руководством предприятия?

Отработка техпроцесса

Цех № 55. Здесь идет работа на участке сборки рециркуляторов.

«Изучив конструкцию изделия, специалисты нашего предприятия поняли, что она несложная. При соответствующей подготовке производства и закупке необходимых комплектующих у нас имеются все возможности в кратчайшие сроки наладить серийный выпуск изделия, – пояснил директор по производству АПЗ Алексей Телегин. – Сегодня полностью разработана конструкторская документация, идет отработка серийного техпроцесса. В цехе № 55 организован сборочный участок».

Подчеркнем особо: АПЗ выразил готовность без дополнительных инвестиций производить рециркуляторы, что говорит о его устойчивом финансовом положении.

«План выпуска приборов пока – 1000 штук в месяц, – говорит Генеральный директор завода Андрей Капустин. – Но в первую очередь мы обеспечим ими заводские подразделения, поскольку на заводе в условиях пандемии, как вы понимаете, должна поддерживаться идеальная воздушная среда, отвечающая самым высоким санитарным нормам».

Что касается остального сектора гражданской продукции, то, по словам Капустина, в связи с коронавирусом правительство РФ разрешило не проводить поверку счетчиков воды до конца 2020 года. Поэтому АПЗ прогнозирует некоторое снижение объема продаж и выпуска расходомеров, оживление планируется только к четвертому кварталу 2020 года и началу 2021-го. Но возможную финансовую брешь завод может закрыть реализацией рециркуляторов.

«Мы, как вы уже знаете, в кратчайшие сроки, буквально с колес начали их производство, – продолжает Капустин. – Но наши производственные возможности в два раза больше! Спрос на приборы колоссальный, заказов много. Поэтому после того, как закроем собственные потребности, будем наращивать их выпуск».

Рециркуляторами производства АПЗ будут оснащаться предприятия, ведомства, учреждения, учебные заведения региона. Причем не только в период коронавируса, но и на постоянной основе. Так что заводу в скором времени, видимо, придется подумать о подключении новых производственных мощностей.

Кстати, такой прибор полезно установить и у себя в квартире. Нужно лишь при выборе обратить внимание на его производительность – сколько кубометров воздуха он прокачивает через себя в час. Для дома достаточно рециркулятора объемом до 30 куб. м, для офиса и общественных мест – 60 куб. м и больше, для больниц – до 100 куб. м. Степень обеззараживания тем выше, чем больше ламп стоит в приборе и чем медленнее он пропускает через себя воздух. В целях профилактики достаточно включать его на два часа в день, а в период вспышек заболеваемости можно оставлять активированным постоянно. И еще: в отличие от кварцевых ламп этот прибор может работать в присутствии людей и животных.

Для таможенного союза

Сейчас на АПЗ, повторим, собирается два вида рециркуляторов в зависимости от мощности ртутных безозоновых ламп: 15 Вт для исполнения РБ-1-15 и 30 Вт – для РБ-1-30. Есть планы поставлять их в страны Евразийского экономического сообщества, где, безусловно, они будут востребованы. Для поставок за рубеж бактерицидный рециркулятор РБ-1 производства Арзамасского приборостроительного завода уже получил Сертификат соответствия Евразийского экономического союза. Маркировка ЕАЭС нанесена на паспорт изделия.

Этот документ подтверждает, что изделие прошло все необходимые испытания, соответствует обязательным требованиям качества и безопасности, установленным в технических регламентах. Главный конструктор ОГК ГП предприятия Виктор Кочнев пояснил, что РБ-1 отвечает также требованиям двух техрегламентов Таможенного союза: «О безопасности низковольтного оборудования» и «Электромагнитная совместимость технических средств». Как Сертификат соответствия, так и техрегламенты Таможенного союза необходимы для обращения товаров на территории стран – участниц ЕАЭС: России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии.

Так что перспективы у рециркулятора производства Арзамасского приборостроительного завода им. П. И. Пландина прекрасные. Российская «оборонка» была, есть и остается на высоте.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 20 (833) за 2 июня 2020 года