The National Interest (США): Тихоокеанский флот России становится сильнее. Вот почему это важно

Фрегаты проекта 22350 и корветы нового проекта 20386, построенные на предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, станут основой океанского флота ВМФ, пишет автор. Пока неясно, какие из этих судов войдут в состав Тихоокеанского флота, но ясно, что Россия намерена к концу десятилетия вновь превратить его в высокоэффективную военно-морскую силу.

В последние годы российский ВМФ, в общем и целом, превратился в небольшую региональную, но все равно очень опасную смертоносную боевую силу. Однако в последние несколько месяцев Россия медленно, но систематически направляет серьезные усилия на укрепление и, что более важно, модернизацию своих флотов. За последние несколько месяцев Россия добилась больших успехов в модернизации своего Тихоокеанского флота, который к концу 2020 года получит в свой состав 15 новых боевых кораблей и судов обеспечения, которые к концу 2020 года будут действовать на Дальнем Востоке.

Для России, перед которой по-прежнему стоят многие из тех же вопросов и проблем, связанных с военном-морским флотом, которые преследовали Советский Союз, восстановление Тихоокеанского флота было приоритетом. Хотя Россия унаследовала огромный современный флот надводных кораблей и подводных лодок, Российская Федерация была не в состоянии содержать такую флотилию. В том числе и Тихоокеанский флот, который в начале 1990-х годов был на пике своей мощи. В его составе было несколько сотен боевых кораблей, малых судов и подводных лодок. Он имел доступ в Тихий и Индийский океаны.

После распада СССР и экономического кризиса 1990-х годов Тихоокеанский флот превратился в кладбище военных кораблей и за 20 лет получил в свой состав только один новый корабль - ракетный катер.

Хотя Тихоокеанский флот вряд ли в ближайшее время станет самой мощной океанской силой, работа по его восстановлению до уровня, соответствующего его былой славе, уже ведется. Одним из отличий прежнего и нынешнего Тихоокеанского флота является то, что его надводная составляющая будет пополняться все большим числом фрегатов, корветов и малых ракетных кораблей.

Среди 15 новых судов, которые войдут в состав Тихоокеанского флота - многоцелевой корвет проекта 20385 "Гремящий", дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский", минный тральщик проекта 12700 "Яков Баляев", противодиверсионный катер проекта 03160 "Раптор", морской буксир "Андрей Степанов" и два аварийно-спасательных катера проекта 23040.

В ноябре прошлого года серию различных испытаний в Японском море прошел российский корвет "Громкий". Это уже седьмое судно, которое будет построено в рамках новой российской серии кораблей класса "Стерегущий", предназначенных специально для Тихоокеанского флота России. Командование ВМФ России объявило о планах заложить до 2021 года в общей сложности 13 корветов этого класса.

Помимо надводных кораблей, с целью поддержки Тихоокеанского флота мощными судами будет пополняться и его подводная составляющая. Как сообщают государственные СМИ, в прошлом месяце Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов объявил, что в ближайшее время в состав Тихоокеанского флота поступят шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3.

"В ближнесрочной перспективе подводные силы Тихоокеанского флота пополнятся серией из шести единиц дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, строящихся на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге", - говорится в поздравительной телеграмме главкома ВМФ России по случаю 289-летия Тихоокеанского флота России, передает ТАСС.

Подводные лодки были модернизированы и оснащены новыми системами жизнеобеспечения для проведения операций на Дальнем Востоке. Информационное агентство ТАСС также сообщило, что планируется дальнейшее вооружение подводных сил Тихоокеанского флота атомными подводными лодками 4-го поколения, а также развитие береговой инфраструктуры базирования подводных лодок.

"Будут продолжены модернизационные работы по большим противолодочным кораблям проекта 1155 и многоцелевым подводным лодкам существующих проектов, - добавил Евменов. - Ресурс этих кораблей и подводных лодок имеет большой модернизационный запас, и он будет использован".

В ходе проводимых Россией военных реформ уже достигнуты большие успехи на российских Черноморском и Балтийском флотах, а также в Каспийской флотилии. Кроме того, несколько подводных лодок и боевых кораблей было направлено на Северный флот.

В телеграмме, отправленной морякам по случаю Дня Балтийского флота, Евменов заявил, что боевые силы внесли "неоценимый вклад в развитие русского военно-морского оружия и военно-морского искусства". Он объявил, что надводная составляющая Балтийского флота пополнится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800 (класса "Каракурт"), и четыре из них будут нести на своем борту морской вариант зенитного ракетно-артиллерийского комплекса - "Панцирь-М".

Фрегаты проекта 22350 и корветы нового проекта 20386, построенные на предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, станут основой океанского флота ВМФ. Пока неясно, какие из этих судов войдут в состав Тихоокеанского флота, но ясно, что Россия намерена к концу этого десятилетия вновь превратить его в высокоэффективную и полномасштабную военно-морскую силу, способную действовать в океанских и прибрежных морских водах.

Питер Сучу (Peter Suciu)