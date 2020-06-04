Неругательная цифровизация

Интеллектуальная борьба Ростсельмаша за урожай

За последние несколько лет политические деятели так затаскали слово «цифровизация», что в России оно стало чуть ли не ругательным. Однако цифровым технологиям и интеллектуальным системам не просто находится место во всех сферах деятельности. Они – это объективная необходимость в текущей реальности.

И в пику жирным и безрезультативным рассуждениям чиновников, а заодно и вспепропальщиков, в пику изобретениям нанотехнологичных велосипедов, ой, простите, самокатов, то бишь скутеров, практическая цифровизация приносит реальные и полезные плоды. Например, сельское хозяйство – это вечная борьба за урожай. А в нашей стране эта борьба сложная: чуть ли не вся пригодная к сельскохозяйственной деятельности территория находится в зоне рискованного земледелия. Интеллектуальные системы здесь призваны повысить урожайность, снизить расходы, оптимизировать процессы восстановления почвенного плодородия, снизить нагрузку на операторов машин и т. д., и т. п.

Конечно, можно просто пользоваться импортными разработками, зарубежные коллеги будут только за. Но мы сами умеем и можем, что и доказывает Ростсельмаш.

Серебряные ночи с RSM Night Vision

В ноябре прошлого года на AGRITECHNICA Innovation Award, одной из самых значимых международных агротехнических выставок, Ростсельмаш получил серебряную медаль за свою систему ночного видения RSM Night Vision. Заметим: это первая награда российского сельхозмашиностроения на данной площадке за всю ее историю.

“ Собственно, в чем смысл цифровизации? В том, чтобы скоординировать процессы, которые являются частями одной «схемы» ”

В чем инновационность? Имеющиеся на рынке системы с обычными камерами обеспечивают видимость всего до 50 метров. Системы на основе тепловизоров «показывают» только объекты, температура которых выше температуры окружающей среды. И тепловой приемник нужно устанавливать снаружи машины.

RSM Night Vision видит все! Человека или столб линии передачи система идентифицирует на расстоянии до 1000 метров. Другие продукты (во всяком случае гражданского назначения) так не умеют!

Зачем это нужно? Почти все агротехнологические операции должны выполняться в очень короткие сроки – буквально 10–14 дней. Поэтому в сезон техника работает круглосуточно. Некоторые операции и вовсе в подавляющем большинстве случаев приходится выполнять именно ночью. Поэтому эффективные системы ночного видения – это то, что очень нужно.

Например, на операции опрыскивания, по практическим данным, RSM Night Vision дает возможность увеличить скорость движения машины до 50 процентов. И разумеется, сделать работу оператора комфортнее и безопаснее.

Машина прибудет вовремя: логистика с RSM Router

Собственно, в чем смысл цифровизации? В том, чтобы скоординировать процессы, которые являются частями одной «схемы». И это архиважно в период уборки урожая – нужно выстроить график работы основной и вспомогательной техники так, чтобы ни комбайны, ни грузовики не простаивали ни в поле, ни на элеваторе (силосной яме, башне и пр.).

RSM Router – это система, которая совмещает уже традиционный обмен данными между машинами и «центром» с непосредственно межмашинным взаимодействием. Для реализации работоспособности системы Ростсельмаш разработал специальный протокол межмашинного взаимодействия V2V.

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Суть заключается в следующем. Изначально каждая машина получает собственное задание, которое формируется с учетом предполагаемой урожайности, производительности основной техники, расположения элеваторов, скорости и грузоподъемности транспорта и пр. Но некоторые параметры в реальности могут изменяться. Например, на каких-то участках урожайность окажется выше или ниже, фон лучше или хуже. А значит, комбайн наберет бункер быстрее или медленнее.

С учетом этих изменений база должна скорректировать маршруты транспорта. Но качество покрытия сигналов сотовых операторов далеко от совершенства. И изюминка системы RSM Router заключается в том, что при отсутствии информации с базы (сервера) машины самостоятельно корректируют свои действия. И любая из них при входе в зону покрытия передает информацию серверу «за всех».

Скажи об этом вслух: система голосового взаимодействия RSM Voice Access

Комбайнер одновременно должен выполнять огромное количество операций. Вести машину по кромке, следить за жаткой, отслеживать параметры и результаты работы молотилки, систем сепарации и очистки, не забывать о параметрах работы двигателя, вентиляторов и т. д. И не просто отслеживать все это, а еще и быстро вносить корректировки в настройки. То ли следить за кромкой, то ли настраивать… Сложно.

В 2004 году Ростсельмаш разработал систему голосового оповещения. Суть ее заключалась в том, что все важные сообщения бортового компьютера не только выдавались на монитор, но и дублировались голосом. Оператор получал не только голую информацию, но и рекомендации по решению проблемы. Новшество было принято на ура. Но, как и прежде, комбайнер должен был отвлекаться от вождения, чтобы вручную, через монитор ввести команды.

Новая система RSM Voice Access обеспечивает двухстороннее голосовое общение между комбайном и оператором. Комбайнер теперь может вызывать подменю и управлять настройками голосом. Это абсолютное ноу-хау в отрасли.

Как по линеечке: система параллельного вождения RSM AutoDriver

Когда видишь, как комбайн или трактор «несутся» по полю, аккуратно «нарезая» жнивье или пахотные борозды, это кажется простым и естественным делом. Ровно до того момента, пока сам не садишься в кабину машины. И вот тут-то оказывается, что выдерживать эту геометрию невыносимо сложно и трудозатратно. А огрехи (перекрытие или пропуск) выливаются в снижение экономических показателей, перерасход ГСМ и т. д.

Производители сельхозтехники достаточно давно решают эту проблему, предлагая системы параллельного вождения с использованием GNSS-навигации. Их суть – «автоматическая» прокладка курса машины параллельно предыдущему проходу с учетом заданного расстояния между ними (ширина агрегата или ширина покрытия в случае с опрыскивателем/разбрасывателем удобрений).

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RSM AutoDriver работает со всеми мировыми системами позиционирования ГЛОНАСС, а также сигналами коррекции RTK, поддерживает все стандарты мобильной передачи данных. Точность прохода достигается, в зависимости от используемых сигналов коррекции, в пределах ±2,5 сантиметра.

В целом площадь перекрытий при использовании системы параллельного вождения на почвообработке и опрыскивании может быть снижена до 1 процента – это вполне приемлемая цифра. В то же время автовождение дает возможность увеличить скорость работы на 10–20 процентов. А установка такой системы на комбайн позволяет повысить его производительность до 20 процентов.

А можно без ошибок? Системы оптимизации рабочих процессов

Ошибки в настройках рабочих процессов при уборке урожая выливаются в огромные потери. Эти ошибки можно разделить на несколько категорий: по незнанию/неопытности, из-за погони за рублем, из-за усталости/снижения концентрации внимания. Стандартные бортовые системы в принципе уже предусматривают «шаблоны» настроек под культуру. Но этого бывает мало.

Поэтому производители комбайнов разрабатывают интеллектуальные системы, призванные помочь оператору подобрать оптимальные настройки в каждой конкретной ситуации. Ростсельмаш предлагает интерактивную систему настройки RSM Optimax. Человекомашинный интерфейс помогает в считаные минуты настроить МСУ самым оптимальным образом, снизив потери, дробление и сорность.

Хороший силос – это молоко и мясо. Системы для кормоуборочной техники

Для оптимизации работы кормоуборочных комбайнов Ростсельмаш разработал целую линейку систем. RSM SynSpeed самостоятельно регулирует скорость движения комбайна и частоту оборотов двигателя с целью минимизации расхода топлива. RSM AutoSharp напоминает о необходимости заточки ножей. RSM IQ-Doser регулирует объем подачи консервантов, причем в расчет могут приниматься и фактор температуры массы, а не только его влажность. RSM Fill Control контролирует поведение силосопровода. Все вместе обеспечивает повышение качества продукта, снижение удельных расходов на машину, повышение безопасности и удобства работы.

Комбайн без комбайнера: далеко ли до мечты?

Пожалуй, самый животрепещущий вопрос от аграриев сегодня звучит так: «Когда же появится полноценный беспилотник?». Над созданием подобной жизнеспособной системы для сельскохозяйственных машин работают все их производители. И нужно сказать, Ростсельмаш имеет здесь очень сильный задел.

Еще в 2018 году на выставке «АГРОСАЛОН» производитель получил золото за систему автоматического вождения RSM Explorer – этот автопилот имел ряд преимуществ перед аналогами, в том числе обладал автономностью (не требовал связи со спутниками) и умел работать как по кромке поля, так и по валку. Но по сути являлся более совершенной системой автовождения. То есть присутствие комбайнера в кабине оставалось обязательным – управление рабочими процессами и настройки по-прежнему возлагались на него.

И вот новость: Ростсельмаш собрал настоящий беспилотник на базе комбайна из линейки TORUM. Это прототип, который способен работать практически самостоятельно. То есть без механизатора в кабине. Внешне эта машина не отличается от своих «коллег», но под обшивкой скрывается масса датчиков и узлов, которые и дарят комбайну самостоятельность.

Движение по маршруту осуществляется с использованием GNSS-навигации (ГЛОНАСС) с изумительной точностью ±2,5 сантиметра. Возможность корректировки курса реализована с помощью машинного зрения. То есть машина сама реагирует на препятствие, например останавливается перед вышедшим в поле человеком.

Уже в июне беспилотный TORUM должен выйти в поля на испытания. Пока же его тестируют на закрытой площадке. Мы с огромным нетерпением ждем начала страды и результатов испытания системы. Но уже сейчас ясно: мы умеем и можем создавать высокоинтеллектуальную сельскохозяйственную технику.

Оксана Лисунова

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 20 (833) за 2 июня 2020 года