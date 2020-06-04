Вашингтон переходит границу

Торговая война между США и Китаем аукнется всей земле

Противоборство двух исполинов принимает форму торговой войны, способной учинить глобальное потрясение. Администрация Трампа заставляет главного мирового производителя полупроводниковых элементов – тайваньскую корпорацию TSMC отказаться от сотрудничества с китайской Huawei. И при этом вложить 12 миллиардов долларов в строительство производства в США. Что ждет нас дальше, после окончания «коронапаники»?

Для атаки на Китай США используют довольно сомнительные поводы.

«Китайские активы могут быть заморожены Америкой, возможна приостановка выдачи кредитов и страхования китайских предприятий, ограничен въезд официальных лиц КНР в США. Эти действия оформлены в законопроекте «Об ответственности за COVID-19», который Америка собирается утвердить на основании предложенного сенатором-республиканцем Линдси Грэмом документа, предусматривающего отмену возможного введения санкций в отношении Китая. В течение 60 дней КНР обязана будет предоставить полный отчет о событиях, которые привели к вспышке коронавируса. А расследования по COVID-19 проведут американцы, их союзники или структуры ООН. Президент США Дональд Трамп пока не прочитал законопроект, но на сайте Белого дома сообщил: «Я уважаю Линдси Грэма и я, конечно, рассмотрю законопроект. Он о санкциях в отношении КНР, поэтому я обязательно ознакомлюсь с ним».

Звездно-полосатый натиск

Дональд Трамп считает: «Это действительно самое ужасное нападение, которое когда-либо было. Это хуже, чем Перл-Харбор. Это хуже, чем теракт 9/11».

Линдси Грэм заявил: «Пришло время дать отпор Китаю и привлечь его к ответственности. Более 80 тысяч американцев мертвы, а миллионы людей не имеют сегодня работы из-за того, что Китай не смог сдержать и предотвратить распространение вируса».

Одновременно США накачивают ничем необеспеченными эмиссионными долларами экономику страны, которая переживает серьезные трудности. Это приводит к падению доверия к американским ценным бумагам, а не имеющая аналогов в истории эмиссия угрожает обесценением доллара по отношению к золоту, нефти и основным валютам, прежде всего евро и юаню.

“ Страшный удар испытают страны с сырьевыми экономиками, среди которых – и Украина, и РФ. Это может кончиться политическим крахом для Москвы, ее банкротством ”

Масштабы не имеют аналогов в истории и в абсолютных, и в относительных размерах. По словам аналитика Павла Рябова: «Все раунды эмиссии долларов за прошлые периоды стерилизовались через абсорбционные механизмы финансовой системы США, иначе говоря, деньги циркулировали по замкнутому контуру, не вырываясь в реальный сектор экономики. Все это не оказывало практически никакого ценового давления в экономике за исключением периодов агрессивного роллирования коммодитиз. Распределенные во времени небольшие порции эмиссий в 2008–2014 годах приводили к форсированию фондовых рынков, надуванию пузырей на финансовых рынках и закрытию выпадающих денежных потоков по финансированию дефицита бюджета США».

А вот мнение банкира Дмитрия Балашова: «В США сейчас запущена необычная схема, которая работает уже третий месяц. Эмиссия казначейства: Минфин выпускает бумаги, которые в огромном количестве скупает ФРС, а деньги Минфин пускает в специально якобы созданные «компании специального назначения», которые затем гонят их в реальный сектор. То есть это по сути вливание эмиссии в экономику в обход банков Уолл-стрита. И якобы это работает недавно, но деньги уже влиты колоссальные – сотни миллиардов».

16 мая палата представителей конгресса США проголосовала за выделение еще трех триллионов долларов на поддержку экономики. Правда, сенат и президент, вероятнее всего, не поддержат его, поскольку ранее выделенных трех триллиона, по их мнению, достаточно. Но зная политическую систему США, можно уверенно предсказывать компромисс: все равно денег дадут, просто немного меньше.

Учебник гласит, что такой беспрецедентный рост денежной массы означает высокую инфляцию, бегство от такой валюты и активов, в ней номинированных. Все спекулянты начинают играть против нее, добропорядочные бизнесмены, хеджируя валютные риски, тоже невольно играют на понижение. Но не это происходит с резервной валютой в условиях кризиса. Все нуждаются в ликвидности для покрытия кассовых разрывов, в кредитах для поддержания бизнеса. Настоящими деньгами тут являются только международные резервные валюты, попросту доллар и в меньшей степени евро, юань, иена и фунт.

Политический кризис на экспорт

Чтобы стабилизировать ситуацию, США должны привлечь значительные средства на свои финансовые рынки при падающем долларе, низкой процентной ставке, снижении доходов бюджета и росте его дефицита. Такой фокус возможен лишь при экспорте политической нестабильности, когда США будут казаться тихой гаванью для финансового капитала по сравнению со своими конкурентами.

Чтобы не было инфляции по доллару, другие валюты должны обесцениться, быть вытеснены из систем расчетов, а их эмитенты и все, кто ими пользуется, разориться. И просить помощи у США, отдавая за бесценок свои обесценивающиеся активы. И чем больше эмиссия доллара, тем глубже должен быть этот кризис. Как говорил Ротшильд? «Покупать недвижимость надо тогда, когда на улицах льется кровь». Стоит лишь уточнить, что покупать может лишь тот, кто организовал кровопролитие и знает, кто победит.

В мире обращается много бумаг, номинированных в долларе. Денежно-кредитным мультипликатором за пределами США увлекаются многие. Классика – это евродоллары: в Европе долларов обращается в десятки раз больше, чем их эмитировала ФРС. Но кризис ликвидности и общеэкономический кризис превращают их в пыль. И только помощь ФРС, если она согласится пособить, способна спасти эмитентов этих бумаг и их держателей. Это увеличивает спрос на доллары, эмитируемые ФРС, но не в тех масштабах. Китай уже умеет обходить такие ограничения. Например, КНР покупает обязательства казначейства США. Но эти трежериз не лежат без дела, она вносит их в уставные капиталы банков в развивающихся странах, закладывает. А эти банки кредитуют китайский экспорт в эти страны. И в этой части проблемы нехватки баксов Китаю нестрашны.

Наконец начал переходить в открытую фазу конфликт, которому уже как минимум 20 лет.

Да, долговая экономика США может рухнуть, как уже не одно десятилетие говорят критики. Единственным условием ее спасения и реструктуризации долговой пирамиды является сохранение доллара в качестве резервной валюты. И сохранение на его основе «высоких заработков» финансового сектора в США. Долги Америки огромны, но в этом случае их будут оплачивать другие, причем эти невольные помощники гарантированно станут вгонять свои экономики в депрессию на долгие годы, а население – в процесс обнищания.

Главный выигрыш в современном мире получает эмитент резервной валюты – именно он контролирует инвестиционный, банковский и страховой бизнес, именно он держит постиндустриальные отрасли, основой которых является венчурное, рискованное финансирование. Высокооплачиваемые рабочие места могут быть только в стране, которая является эмитентом резервной валюты, прочие имеют зарплату на уровне Китая. Победитель в борьбе за право эмитировать резервную валюту получает все. Именно все в полном смысле этого слова.

Битва резервных валют

Но главное в другом: столкновение евро – доллар и юань – доллар просто намного раньше, чем это могло бы быть при спокойном развитии событий, обострило важнейшее противоречие глобальной экономики – невозможность сосуществования нескольких конкурирующих резервных валют. В мире глобальных рынков резервная валюта может быть только одна. Равноправные пары типа доллар – фунт, доллар – золото, доллар – евро или доллар – юань недопустимы на глобальных рынках в принципе. Они несут в себе постоянную угрозу опрокидывания эмиссионной пирамиды в самый неподходящий момент – в момент кризиса. Причем независимые игроки начинают шантажировать хозяев системы и получают огромную прибыль. Такие пары могут существовать лишь для локальных рынков, роль которых сужается с огромной скоростью. До недавнего времени ситуация микшировалась согласованной политикой центробанков, но сейчас в деньгах нуждаются все. «Умри ты сегодня, а я завтра».

Компромиссом могло бы быть создание мирового правительства, Всемирного центрального банка, но, как и в МВФ, паи там будут делиться по силе. Готовы ли США взять кого-то в этот клуб? И имеют ли они целью замену доллара всемирной валютой? Следов того и другого незаметно. История с арестом под надуманным предлогом главы МВФ Стросс Кана тому неубиенное доказательство. МВФ отказано в статусе глобального «банка всех банков», им должна остаться ФРС.

И какие-либо компромиссы для США сегодня просто недопустимы.

Когда простодушно или злонамеренно утверждают, что США понижают курс доллара для повышения конкурентоспособности своей экономики, то суть событий полностью искажается. США возглавляют люди, которые сделают все для сохранения за долларом роли резервной валюты. ФРС де-факто является собственностью крупнейших частных банков. Обесценивание доллара идет помимо их воли, и они вынуждены спешить.

Достаточно чуть-чуть удешевить доллар, снизить привлекательность активов, выраженных в нем, все, в том числе и толпа международных спекулянтов, поймут, что бакс дешевеет, и сразу начнется неуправляемый обвал пирамиды. Все спекулянты учились на примере игры Сороса против фунта, они захотят повторить этот подвиг. Так что сценарий мягкой девальвации не работает, он почти сразу перерастает в обвал.

Надо иметь много ликвидных ресурсов, чтобы выстоять в этих условиях. А ликвидные ресурсы в этом случае лишь золото, евро, английский фунт, гонконгский доллар (юань), иена. Хозяева этих ресурсов – Англия, Китай, Япония, союз Германии и Франции потребуют плату, потребуют поделиться властью. Плавная сдача доллара возможна лишь при согласии основных стран – потенциальных эмитентов резервной валюты. Спасители потребуют себе места в инвестиционном бизнесе. Речь может идти лишь о создании нового МВФ, которым будут править эти страны: Китай, Англия, Европа, Япония и, конечно, США.

Но тогда страховой и инвестиционный бизнес США вынужден будет уступить свое господствующее место финансистам из этих стран. Монополизм Соединенных Штатов ослабеет, и для мировой экономики эти услуги станут намного дешевле. Прибыли США от инвестиционного и страхового бизнеса будут не больше европейских или японских и сократятся пропорционально их доле в разы. Это чудовищные убытки для американской экономики и бюджета.

Расходы федерального правительства США придется резко сократить. Янки не смогут иметь огромную армию, ВПК американцев сократится на порядок. Попросту Соединенные Штаты могут иметь максимум пять английских или французских армий, но на самом деле даже меньше, ибо США – страна федеративная с духом сепаратизма. А в той же Англии силовой блок выведен за пределы демократических процедур.

Глобальному господству США не будет места, не найдется места и всем, кто имеет от этого деньги. Поэтому для Заатлантической республики ситуация выглядит сейчас так: «Или все – или ничего!».

Важной частью поддержания роли доллара служил механизм так называемого петродоллара (петролеум – нефть по-латыни). С помощью искусственно завышенных цен на нефть и вообще энергоносители удушалось развитие промышленных стран – Китая, Европы, Японии. А заработанные деньги вкладывались в банки США и их конкурентов. Однако этот механизм дал сбой, механизм взвинчивания цен перестал работать по естественным причинам. Да, есть интерес в его восстановлении, но сделать это можно только искусственно, попросту войной, которая уничтожит одного из крупных производителей энергоносителей.

Этому пласту событий и интересов в обществе придается большое значение, мне кажется, преувеличенное, но страсти вокруг стабильных поставок дешевой нефти играют важную роль в политических событиях. Если ударить по рынкам энергоносителей – «Европа на Рождество без света» – то это сильно подорвет позиции конкурентов доллара.

Россия: судьба или участь?

Теперь достаточно информации, что кризис вокруг коронавируса спровоцирован искусственно. Победа США в условиях экономического кризиса выглядит предпочтительной. Контроль над мировой резервной валютой есть колоссальное конкурентное преимущество в борьбе за власть над мировой экономикой. Поэтому кризис устроили до выборов американского президента, пока политическая система там нестабильна, руки у властей США связаны. И чем закончится эта схватка за власть, нам неведомо. Проводившаяся в РФ политика делала государство слепым и глупым, и поэтому даже самый светлый ум тут бессилен.

Каково место РФ в этой схватке? Как нас воспринимают ее основные участники? Уже не раз Россия была главным участником всемирных драм, причем ввязывались в них русские, будучи самой незаинтересованной стороной. Нужна высочайшая консолидация государства и общества, чтобы остаться в стороне от схватки в этот раз. Внутренне нестабильное, расколотое общество обречено быть втянутым в чужие игры как болван, который платит за все.

Отношение США к России определяется важнейшими факторами:

Россия – джокер во всех антиамериканских раскладах. Ни одна оппозиция США не может эффективно противостоять американской мощи, если к союзу не привлечена Россия. Поэтому РФ должна исчезнуть чем скорее, тем лучше, особенно в этот драматический момент. И неважно, кто находится у власти в Москве и чего хотят русские, ибо «важны возможности, а не намерения»;

в США сложилось мощнейшее сообщество финансистов, новой экономики, ВПК и спецслужб. Для реализации программы «звездных войн» необходим грозный враг. США – действительно демократическое государство и заставить американское общество тратить такие средства на абстрактную угрозу невозможно. Прежний Саддам на «империю зла» не тянул, и поиск аналога Хусейна ничего не даст. Его просто надолго не хватит. Только Россия может играть эту роль. Только в условиях глобального противостояния можно сохранить доминирующую роль спецслужб, режимы тотальной секретности, позволяющие зарабатывать огромные деньги на промышленном и финансовом шпионаже, торговле наркотиками и оружием. Дестабилизация, а затем превращение России в «империю зла» на несколько лет нужны силам с оборотами в сотни миллиардов долларов в год. Реальным врагом является Китай, но до недавнего времени назвать его так вслух было невозможно;

отношения Россия – Европа, точнее – Россия – Германия и Франция.

Голубая мечта германских финансистов – стравить США с какой-либо третьей силой и на этой основе получить место в эмиссионной машине Америки. Чем злее будет конфликт, тем лучше окажется место. Причем надо понимать, что хозяевам Германии на собственно немцев наплевать, что они доказывали не раз в истории. Им нужно превратить Россию в пушечное мясо, стравить РФ с США через механизмы НАТО.

А саму Россию отдать Китаю с целью обострения противоречий Китай – США, превращению Китая в аналог СССР.

Арабский мир и шире – страны ислама. Им нужен уход России с рынка энергоносителей.

Векторы этих интересов можно свести к следующему магистральному развитию событий: постоянным нагнетанием политической нестабильности обеспечить приход к власти в России режима-изгоя, режима политических авантюристов. А еще лучше – развал РФ с приходом к власти нескольких невменяемых режимов. Потом интересы разойдутся: США постараются натравить изгоя на своих экономических конкурентов, конкуренты – на США. Но пока их интересы совпадают.

Леонид Пайдиев, кандидат экономических наук, экс-начальник управления Минэкономики РФ

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 20 (833) за 2 июня 2020 года