Российские ЗРК «Бук» защитят авиабазу Хафтара от турецких F-16

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Авиабаза Ливийской национальной армии (ЛНА) «Аль-Джуфра» в настоящее время усилена системами российского производства «Бук», которые ранее были завезены в раздираемую войной страну.

Зенитно-ракетные комплексы средней дальности «Бук» (М1-2 или М2) перебрасываются на авиабазу ЛНА Аль-Джуфра для её защиты от авиаударов турецких истребителей F-16! Там до сих пор базируются несколько систем «Панцирь-С1E» армии ОАЭ

- сообщил во вторник военный эксперт Бабак Тагваи.

Как пишет издание Defenseworld.net, пока неясно, кто отправил системы «Бук» на ливийскую авиабазу. С его слов, на прошлой неделе Пентагон обвинил Россию в том, что она перебросила в Ливию по меньшей мере 14 истребителей (МиГ-29, Су-35), которые должны помочь ЧВК.

На этом фоне Турция, поддерживающая противников ЛНА, отправила в сопровождении истребителей F-16 транспортный самолет C-130 Hercules, перевозящий наемников для борьбы с войсками Халифы Хафтара.

По всей видимости, опыт боевого применения ЗРК ближнего действия «Панцирь» в Ливии продемонстрировал необходимость эксплуатации комплекса совместно с более дальнобойными изделиями. Без них существенно возрастает шанс поражения системы. «Парой» «Панциря» как раз и станет «Бук», по крайней мере в рамках объектовой ПВО.