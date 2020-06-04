Парад Победы? Капитальный ремонт!

Нарастающая отсталость РФ и прогрессирующий управленческий дефолт в стране требуют неотложных действий

Мы недаром выбрали для заглавной иллюстрации обложку к роману Леонида Соболева «Капитальный ремонт». Увы, нынешняя пандемия стала «похороновирусом» для благостной картинки стабильности и процветания РФ, созданной властью. Парад Победы 24 июня получается безрадостным. Не будет всенародного воодушевления, людям сейчас не до того, им нужны работа и заработки.

Что показал полет «Крю Дрэгона»?

Истерия коронавируса безжалостно сорвала пропагандистскую пелену с положения дел в стране. Теперь уже не получится воздействовать на умы электората, создавая впечатление причастности теперешней власти к Победе 75-летней давности. Нужно предъявлять победы и достижения в настоящем, не примазываясь к свершениям товарища Сталина и не празднуя в сто первый раз полет Гагарина 1961 года. А вот с этим из рук вон плохо. Всем уже видно, что экономику власть свалила под откос, не сумев за 20 лет ликвидировать унизительную зависимость РФ от мировых цен на сырье.

“ Нужно предъявлять победы и достижения в настоящем, не примазываясь к свершениям товарища Сталина и не празднуя в сто первый раз полет Гагарина 1961 года ”

А вот американцы успешно запустили новый пилотируемый корабль «Крю Дрэгон» (Crew Dragon). Скрещение энтузиаста – частника Элона Маска – с американским государственным финансированием дало поразительный результат. Деньги не расхитили, не распилили – создали многоразовый корабль на четыре – семь членов экипажа и ракету-носитель «Фолкон» («Сокол») с возвращаемой первой ступенью. Пока наша официозная пропаганда драла горло насчет беспомощности Америки в космосе, пользуясь тем, что с 2011 года янки, списав свой флот космических челноков, оплачивали полеты к МКС на наших «Союзах», американцы работали. А в РФ почивали на лаврах, используя корабль конструкции 1967 года, рассчитанный максимум на трех членов экипажа. И одноразовый. В итоге Роскосмос, задравший цену вывоза на орбиту одного астронавта NASA с 25 миллионов долларов до 85–90 миллионов, теперь лишается поступлений примерно в 0,4 миллиарда долларов ежегодно. И слова шефа Роскосмоса Рогозина о том, что янки лучше запускать людей на орбиту с помощью батута, Маск язвительно возвращает назад.

13 лет назад автор сих строк беседовал с главой РКК «Энергия» Николаем Севастьяновым и видел его планы стратегического развития русской космонавтики. Это шестиместный многоразовый корабль «Клипер» с планирующим спуском в атмосфере. А еще межорбитальный буксир «Паром». Планы лунных миссий и ЛОС – лунной орбитальной станции. Проект марсианского пилотируемого комплекса.

Николая Севастьянова, реального конструктора успешных спутников типа «Ямал», в 2007-м выкинули с должности, а его планы полили грязью. И что в результате? У «тупых пиндосов» уже полетел «Крю Дрэгон», на подходе «Старлайнер» частной компании Boeing. А в РФ нет никакого «Клипера», безнадежно запаздывает корабль типа «Орел» («Федерация»). То же самое можно сказать и о перспективной ракете-носителе «Ангара» с возвращаемой многоразовой (крылатой) первой ступенью. Нет и многоразовой авиационно-космической системы МАКС НПО «Молния». Господин Рогозин больше известен творчеством в социальных сетях, нежели космическими достижениями. РФ продолжает пользоваться в космосе советскими конструкциями 60-х годов.

Николая Севастьянова вроде вернули руководить РКК «Энергия» в 2019-м, причем он ужаснулся тому, сколько наворовали и до чего довели корпорацию его сменщики. И вот в мае 2020 года Севастьянова снова убирают из руководства «Энергией» и г-н Рогозин-старший ставит во главе оной Игоря Озара, чистого бухгалтера-финансиста, не создавшего в своей жизни ни единого самолета, ни одного космического аппарата.

Озар – финансист, выходец из шинной промышленности. Руководил фирмой «Сухой» и возглавлял пассажирское авиастроение в Объединенной авиастроительной корпорации – мы уже видим сокрушительные успехи и там, и там. Теперь финансист должен обеспечить достижения РФ в космосе. Думаю, Маск в США катается по полу от хохота.

Сей пример показывает глубину не столько экономического, сколько системного кризиса в РФ. Масштабы кадровой катастрофы команды Владимира Путина. То, что верно для случая с Маском и Роскосмосом, верно и для других отраслей в РФ. Случайный сброд из серых бюрократов, сырьевиков и ростовщиков проигрывает и заваливает все. Этого не закроешь парадом на 75-летие Победы. Да и кампанией по поправкам в Конституцию тоже.

Терпит бедствие даже «Газпром»

Обложка романа Л. Соболева «Капитальный ремонт»

Обложка романа Л. Соболева «Капитальный ремонт»Нынешняя власть пыталась заменить реальные успехи в создании передовой промышленности или в космической гонке такими «успехами», как выигрыш конкурса «Евровидения», матчи футбольной сборной РФ, взятие фанерного Рейхстага, проведение архидорогих и бессмысленных «проектов» типа Сочинской Олимпиады или футбольного мундиаля. В результате страна осталась на бобах, нищей, безработной и отсталой, сидящей на сырьевой игле. Проваленным оказалось очень многое. Что производство современной микроэлектроники, что шарикоподшипников, что выпуск современных авиалайнеров.

В 2000 году у теперешней власти имелся шанс: подхватить советские разработки, уцелевшие после ельцинского погрома, и создать нечто прорывное. Шанс оказался бездарно упущенным. Что толку, если в РФ сообщили о расширении военно-морской базы в сирийском Тартусе, коль нет кораблей для ее использования? Если даже программа строительства малых противолодочных кораблей и та провалена? Если экономика страны по-прежнему зависит от цен на нефть и газ? И ради чего нужно продолжать войну в Сирии, чреватую многотриллионными затратами на ее восстановление? Ведь придется тратить на это деньги за счет стареющей и деградирующей русской глубинки.

Даже свою сырьевую опору – «Газпром» власти тоже ухитрились вогнать в кризис! Политика «Вывозить газ на Запад и в Китай, а не перерабатывать его в стране и не газифицировать ее» тоже с треском провалилась. Теперь доходы «национального достояния» падают. В первом квартале 2020 года экспорт концерна упал с 61,5 миллиарда кубометров до 46,6 куба. Экспортная выручка снизилась с 14 миллиардов долларов до 6,8 миллиарда. Турция взяла природного газа из РФ в марте-2020 всемеро меньше, чем в марте-2019. Убытки «Газпрома» за первые три месяца года по РСБУ составили 306 миллиардов целковых («Эксперт», № 22, 2020).

Но маячит и опасность срыва запланированных поставок голубого топлива в Китай по «Силе Сибири». Дело в том, что нужное для этого Чаяндинское месторождение разведано отвратительно (с завышением объемов) и так скверно освоено, что «Газпром» рискует получить от поставок в КНР огромные убытки. И там поработали «особо близкие» к начальству фирмы. И тут сказался отрицательный кадровый отбор.

Ремонту страны альтернативы нет!

Коронавирус, безжалостно обнажив российскую изнанку, показал: созданная в РФ государственная система, лишенная обратной связи с народом, полностью недееспособна и неконкурентоспособна. Так называемая самоизоляция продемонстрировала, что наша бюрократия одержима страстью регламентировать каждый вздох и чих (прогулки домов по-собянински в Москве, по графику). Нацепить на товары радиометки и контролировать весь их путь от завода до прилавка, взимать налоги в режиме онлайн, знать все обо всех и каждом – это пожалуйста. А вот дать русским производителям налоговые льготы, кредиты на 10 лет под полпроцента годовых или провести в жизнь системный протекционизм по реиндустриализации РФ, как делает Трамп в Америке, – это нет, дудки.

Все это и грозит обвалом РФ. Особенно в ходе развязанной США торговой войны с Китаем, несущей с собой долгое падение цен на сырье. В этих условиях президенту РФ пора сосредоточиться не на Сирии и Ливии, а на внут-

ренних делах. Без капитального ремонта РФ все эти цифры перевооружения ВС – одни слезы, никакое оружие страну от системного краха не спасет. Вы еще не поняли, что наступает критический момент и 2020–2021 годы станут решающими?

Максим Калашников

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 20 (833) за 2 июня 2020 года