Войти
Военно-промышленный курьер

Парад Победы? Капитальный ремонт!

638
0
0
Источник изображения: Фото: thedigitalwise.com

Нарастающая отсталость РФ и прогрессирующий управленческий дефолт в стране требуют неотложных действий

Мы недаром выбрали для заглавной иллюстрации обложку к роману Леонида Соболева «Капитальный ремонт». Увы, нынешняя пандемия стала «похороновирусом» для благостной картинки стабильности и процветания РФ, созданной властью. Парад Победы 24 июня получается безрадостным. Не будет всенародного воодушевления, людям сейчас не до того, им нужны работа и заработки.

Что показал полет «Крю Дрэгона»?

Истерия коронавируса безжалостно сорвала пропагандистскую пелену с положения дел в стране. Теперь уже не получится воздействовать на умы электората, создавая впечатление причастности теперешней власти к Победе 75-летней давности. Нужно предъявлять победы и достижения в настоящем, не примазываясь к свершениям товарища Сталина и не празднуя в сто первый раз полет Гагарина 1961 года. А вот с этим из рук вон плохо. Всем уже видно, что экономику власть свалила под откос, не сумев за 20 лет ликвидировать унизительную зависимость РФ от мировых цен на сырье.

“ Нужно предъявлять победы и достижения в настоящем, не примазываясь к свершениям товарища Сталина и не празднуя в сто первый раз полет Гагарина 1961 года ”

А вот американцы успешно запустили новый пилотируемый корабль «Крю Дрэгон» (Crew Dragon). Скрещение энтузиаста – частника Элона Маска – с американским государственным финансированием дало поразительный результат. Деньги не расхитили, не распилили – создали многоразовый корабль на четыре – семь членов экипажа и ракету-носитель «Фолкон» («Сокол») с возвращаемой первой ступенью. Пока наша официозная пропаганда драла горло насчет беспомощности Америки в космосе, пользуясь тем, что с 2011 года янки, списав свой флот космических челноков, оплачивали полеты к МКС на наших «Союзах», американцы работали. А в РФ почивали на лаврах, используя корабль конструкции 1967 года, рассчитанный максимум на трех членов экипажа. И одноразовый. В итоге Роскосмос, задравший цену вывоза на орбиту одного астронавта NASA с 25 миллионов долларов до 85–90 миллионов, теперь лишается поступлений примерно в 0,4 миллиарда долларов ежегодно. И слова шефа Роскосмоса Рогозина о том, что янки лучше запускать людей на орбиту с помощью батута, Маск язвительно возвращает назад.

13 лет назад автор сих строк беседовал с главой РКК «Энергия» Николаем Севастьяновым и видел его планы стратегического развития русской космонавтики. Это шестиместный многоразовый корабль «Клипер» с планирующим спуском в атмосфере. А еще межорбитальный буксир «Паром». Планы лунных миссий и ЛОС – лунной орбитальной станции. Проект марсианского пилотируемого комплекса.

Николая Севастьянова, реального конструктора успешных спутников типа «Ямал», в 2007-м выкинули с должности, а его планы полили грязью. И что в результате? У «тупых пиндосов» уже полетел «Крю Дрэгон», на подходе «Старлайнер» частной компании Boeing. А в РФ нет никакого «Клипера», безнадежно запаздывает корабль типа «Орел» («Федерация»). То же самое можно сказать и о перспективной ракете-носителе «Ангара» с возвращаемой многоразовой (крылатой) первой ступенью. Нет и многоразовой авиационно-космической системы МАКС НПО «Молния». Господин Рогозин больше известен творчеством в социальных сетях, нежели космическими достижениями. РФ продолжает пользоваться в космосе советскими конструкциями 60-х годов.

Николая Севастьянова вроде вернули руководить РКК «Энергия» в 2019-м, причем он ужаснулся тому, сколько наворовали и до чего довели корпорацию его сменщики. И вот в мае 2020 года Севастьянова снова убирают из руководства «Энергией» и г-н Рогозин-старший ставит во главе оной Игоря Озара, чистого бухгалтера-финансиста, не создавшего в своей жизни ни единого самолета, ни одного космического аппарата.

Озар – финансист, выходец из шинной промышленности. Руководил фирмой «Сухой» и возглавлял пассажирское авиастроение в Объединенной авиастроительной корпорации – мы уже видим сокрушительные успехи и там, и там. Теперь финансист должен обеспечить достижения РФ в космосе. Думаю, Маск в США катается по полу от хохота.

Сей пример показывает глубину не столько экономического, сколько системного кризиса в РФ. Масштабы кадровой катастрофы команды Владимира Путина. То, что верно для случая с Маском и Роскосмосом, верно и для других отраслей в РФ. Случайный сброд из серых бюрократов, сырьевиков и ростовщиков проигрывает и заваливает все. Этого не закроешь парадом на 75-летие Победы. Да и кампанией по поправкам в Конституцию тоже.

Терпит бедствие даже «Газпром»

Обложка романа Л. Соболева «Капитальный ремонт»

Обложка романа Л. Соболева «Капитальный ремонт»Нынешняя власть пыталась заменить реальные успехи в создании передовой промышленности или в космической гонке такими «успехами», как выигрыш конкурса «Евровидения», матчи футбольной сборной РФ, взятие фанерного Рейхстага, проведение архидорогих и бессмысленных «проектов» типа Сочинской Олимпиады или футбольного мундиаля. В результате страна осталась на бобах, нищей, безработной и отсталой, сидящей на сырьевой игле. Проваленным оказалось очень многое. Что производство современной микроэлектроники, что шарикоподшипников, что выпуск современных авиалайнеров.

В 2000 году у теперешней власти имелся шанс: подхватить советские разработки, уцелевшие после ельцинского погрома, и создать нечто прорывное. Шанс оказался бездарно упущенным. Что толку, если в РФ сообщили о расширении военно-морской базы в сирийском Тартусе, коль нет кораблей для ее использования? Если даже программа строительства малых противолодочных кораблей и та провалена? Если экономика страны по-прежнему зависит от цен на нефть и газ? И ради чего нужно продолжать войну в Сирии, чреватую многотриллионными затратами на ее восстановление? Ведь придется тратить на это деньги за счет стареющей и деградирующей русской глубинки.

Даже свою сырьевую опору – «Газпром» власти тоже ухитрились вогнать в кризис! Политика «Вывозить газ на Запад и в Китай, а не перерабатывать его в стране и не газифицировать ее» тоже с треском провалилась. Теперь доходы «национального достояния» падают. В первом квартале 2020 года экспорт концерна упал с 61,5 миллиарда кубометров до 46,6 куба. Экспортная выручка снизилась с 14 миллиардов долларов до 6,8 миллиарда. Турция взяла природного газа из РФ в марте-2020 всемеро меньше, чем в марте-2019. Убытки «Газпрома» за первые три месяца года по РСБУ составили 306 миллиардов целковых («Эксперт», № 22, 2020).

Но маячит и опасность срыва запланированных поставок голубого топлива в Китай по «Силе Сибири». Дело в том, что нужное для этого Чаяндинское месторождение разведано отвратительно (с завышением объемов) и так скверно освоено, что «Газпром» рискует получить от поставок в КНР огромные убытки. И там поработали «особо близкие» к начальству фирмы. И тут сказался отрицательный кадровый отбор.

Ремонту страны альтернативы нет!

Коронавирус, безжалостно обнажив российскую изнанку, показал: созданная в РФ государственная система, лишенная обратной связи с народом, полностью недееспособна и неконкурентоспособна. Так называемая самоизоляция продемонстрировала, что наша бюрократия одержима страстью регламентировать каждый вздох и чих (прогулки домов по-собянински в Москве, по графику). Нацепить на товары радиометки и контролировать весь их путь от завода до прилавка, взимать налоги в режиме онлайн, знать все обо всех и каждом – это пожалуйста. А вот дать русским производителям налоговые льготы, кредиты на 10 лет под полпроцента годовых или провести в жизнь системный протекционизм по реиндустриализации РФ, как делает Трамп в Америке, – это нет, дудки.

Все это и грозит обвалом РФ. Особенно в ходе развязанной США торговой войны с Китаем, несущей с собой долгое падение цен на сырье. В этих условиях президенту РФ пора сосредоточиться не на Сирии и Ливии, а на внут-

ренних делах. Без капитального ремонта РФ все эти цифры перевооружения ВС – одни слезы, никакое оружие страну от системного краха не спасет. Вы еще не поняли, что наступает критический момент и 2020–2021 годы станут решающими?


Максим Калашников

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 20 (833) за 2 июня 2020 года

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Китай
Куба
Ливия
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
Ангара
Клипер
Компании
Boeing
NASA
ГАЗ Группа
Молния НПО
ОАК
Роскосмос
Сухой ПАО
Энергия РКК
Персоны
Путин Владимир
Севастьянов Николай
Проекты
2020-й год
Луна
Марс
МКС
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
06.01.2017
Госкорпорация "Роскосмос". Итоги 2016 года
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 10:35
  • 12
SpaceX «сильно ударит» по «Роскосмосу»
  • 04.06 10:33
  • 1
Стали известны новые особенности американского бомбардировщика B-21
  • 04.06 10:05
  • 6
Архитектор храма ВС России рассказал о судьбе мозаики со Сталиным
  • 04.06 10:03
  • 1
Бе-200 – жертва коррупции
  • 04.06 09:53
  • 35
Минпромторг считает целесообразным обновить планы по импортозамещению
  • 04.06 09:48
  • 59
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 04.06 09:39
  • 4
Бундесвер тестирует новые пулемёты
  • 04.06 09:22
  • 183
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 04.06 04:51
  • 12
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 04.06 03:43
  • 50
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 03.06 21:31
  • 10
"Батут не шутка": Crew Dragon пристыковался к МКС
  • 03.06 21:13
  • 16
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 03.06 20:20
  • 2093
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.06 19:34
  • 2
Несколько сценариев. В Польше готовятся к "войне" с Россией
  • 03.06 17:50
  • 1
Сергей Шойгу пригласил главу Пентагона в Москву на Парад Победы